Mijatović o Vukanoviću, bez rukavica: Najbolje da svi odustanemo, pa da pobjedi narcis iz Trebinja

- Nema emisije na kojoj gostuje a da ne pomene mene, da ne pljune sve ostale, a da ne istakne kako je samo on savršen. Kao i sve objašnjenje daje psihologija. Nebojša Vukanović i sindrom narcisa, naučno objašnjeno do detalja: "Divljenju njegovoj ljepoti i mudrosti nema kraja". Stručnjaci navode nekoliko osobina na osnovu kojih možete da "detektujete" narcisoidnu osobu - ističe Mijatović.

Ističe i kako potcenjuje druge, želi da bude u centru pažnje, misli da su svi ljubomorni na njega i ne trpi kritike.

- Ubijeđen je da je najbolji u svemu i očekuje da se drugi prema njemu tako ponašaju. Sve gleda sa visine, sa prezirom ili podsmijehom, pokazujući da su drugi bezvrijedni i nedostojni njegovog društva. U društvu se stalno nameće, pokušava da vodi glavnu riječ, omalovažava ostale sagovornike, a čim primijeti da bi neko mogao da ga zasjeni, postaje neprijatan i grub - dodaje.

Mijatović ističe da vjeruje da su svi, pa i najbliži, zavidni na njegove kvalitete. Tvrdi da su prijatelji ljubomorni na njegov uspjeh, a da kolege stalno pokušavaju da mu podmetnu nogu.

- Narcis je hipersenzitivan na bilo kakvu kritiku, pa na nju reaguje veoma burno. S druge strane, želi da ga neprestano hvale, poštuju i da mu se dive. Da sumiramo, ja sam loš, svi ostali u politici su loši, ili ako baš nisu loši bit će čim se suprostave njemu, stranci su loši, on zna sve i šta će CIA i BIA i MOSAD i NASA, jednostavno on je savršen. Na sljedećim izborima niko od nas se ne treba kandidovati već samo on kako bi pobijedio i odveo nas u svijetlu budućnost. Poslije 43 emisije u kojima pljuje po meni ali i svima ostalima bez izuzetka, red je bio da mu posvetim par rečenica pa makar u vidu dijagnoze, iako više niko ne reguje na našeg narcisa iz Trebinja - zaključio je Mijatović.