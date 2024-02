Od Tufekčića i Begića do Novalića: Ko su parlamentarci "izvan zakona", a koji su odlučivali o našim sudbinama

Razlog za to je što Izborni zakon predviđa oduzimanje mandata svim zastupnicima koji su osuđeni na zatvorsku kaznu od šest mjeseci ili duže.

Bez mandata će uskoro ostati još jedan zastupnik iz ovog doma Salko Zildžić (SDA). Naime, Salku Zildžića je Viši sud u Užicu osudio zbog pokušaja unošenja oružja u Srbiju na godinu zatvora u kućnim uvjetima uz nanogicu, koju će održati u Tuzli. Da bi presuda bila pravosnažna, mora je potvrditi i nadležni sud u Tuzli, no na to se još uvijek čeka.

Abdić je tada dobio dvije godine zatvorske kazne, a samo deceniju kasnije postao je zastupnik. Od trenutka krađe do pravosnažne presude je osuđivan još tri puta zbog nasilničkog ponašanja. Odbijao je izdržavanje kazne, pa je bio prinudno priveden u KPZ Zenica 2009. godine. Osim toga, osuđen je i za oštećenje tuđe stvari.

Rekorder po broju krivičnih djela među aktuelnim zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH je Hamdija Abdić Tigar. Zbog različitih krivičnih djela osuđivan je ukupno pet puta. Najstrožija kazna mu je izrečena 2007. godine za razbojničku krađu u Bihaću nakon završetka rata. On i Emin Pivić su tada u kafiću zarobili poduzetnika Nedžada Bajrića. Skoro četiri sata udarali su ga nogama, rukama, pištoljem i ostalim predmetima, prijeteći da će ga ubiti ukoliko im ne preda 200 hiljada njemačkih maraka, a kada su shvatili da neće dobiti novac Pivić je ranio Bajrića te su mu oduzeli mobitel, narukvicu, sat i novac.

Naime, prema Krivičnom zakonu FBiH, uvjetna presuda se briše iz kaznene evidencije godinu nakon isteka kazne, novčana i zatvorska kazna do jedne godine se brišu nakon što prođu tri godine, dok se zatvorska kazna od jedne do tri godine briše nakon pet godina od izvršenja kazne. Uvjet je da za vrijeme trajanja kazne osuđenici ne počine novo krivično djelo

U prošlom mandatu su u Domu naroda Parlamenta FBiH sjedila dvojica delega iz stranke Goraždanska priča, a obojica su bili osuđivani. Edim Fejzić je osuđen u toku mandata zbog podmićivanja birača ispred prostorija njegove stranke na tri mjeseca, ali s obzirom da je riječ o kazni manjoj od šest mjeseci on je sjedio do kraja mandata na toj poziciji.

Duško Radun (SNS FBiH) ostao je bez mandata u Domu naroda Parlamenta FBiH još 2019. godine zbog presude kojoj je osuđen na osam mjeseci zatvora. Radun je osuđen jer je iskoristio službeni položaj da sebi pribavi imovinsku korist koja na štetu Općine Bosansko Grahovo prelazi iznos od 10 hiljada KM. On je iz općinske blagajne podizao novac i trošio ga u restoranima i hotelima.

Njegov stranački kolega Sejad Tatarin je osuđen prije mandata na 40 dana zbog ugrožavanja sigurnosti. Usljed prepirke Tatarina i Ramiza Dragolja u punom goraždanskom kafiću došlo je do potezanja pištolja i jurnjave koja je završila tako što je metak pogodio vanjski zid obližnjeg motela. Dragolj je u strahu za svoj život bježao, a za njim je pucao Tatarin, tadašnji gradski vijećnik u Goraždu. Tatarin je i ranije imao problema sa zakonom. Sud u Goraždu mu je 2012. godine izrekao uvjetnu novčanu kaznu od 500 KM zbog oštećenja tuđe stvari, pisao je ranije CIN.

Tufekčić - više puta presuđivan

U toku prošlog saziva Doma naroda PFBiH Jasenko Tufekčić (SDA) je pravosnažno osuđen na tri mjeseca zatvora uslovno za zloupotrebu položaja, jer je kao zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Livanjskog kantona nezakonito zaposlio jednu osobu. Protiv njega se vodio još jedan postupak kojim se teretio da je od 2011. do 2017. godine kao delegat i dopredsjedavajući podnio 355 naloga za službeno putovanje u koje je upisivao netačne podatke. Službeno vozilo je koristio za potrebe stranke, a u naloge za službeno putovanje upisivao je da dolazi ličnim automobilom, iako u vlasništvu nije imao svoj automobil, niti položen vozački ispit. On je priznao krivicu nakon isteka mandata te je osuđen na osam mjeseci zatvorske kazne, koju je on zamijenio za novčani iznos od 24.000 KM.

U prošlom mandatu je u Parlamentu FBiH zastupnik bio Eldin Vrače (Snaga centra), koji je dva puta osuđivan na ukupno deset mjeseci uslovno. Naime, on je 2016. ušao u radnju svog navodnog dužnika, razbio vitrinu, uzeo laptop i udario službenicu, a 2019. je otjerao komunalne inspektore koji su došli u kontrolu nakon naredbe da ukloni baštu svog kafića.