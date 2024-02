Hamid Dizdar: 117. godišnjica rođenja bh. pisca i urednika

Rođen njemački fizičar Hajnrih Rudolf Herc

1857. - Rođen Hajnrih Rudolf Herc (Heinrich Hertz), njemački fizičar. Doktorirao je 1880. godine, na Univerzitetu u Berlinu, potom radio na Univerzitetu u Kilu (od 1883. do 1885.), bio profesor fizike na Univerzitetu u Karlsruheu (od 1885. do 1889.) te direktor Fizikalnog instituta u Bonu (od 1889. do 1994.). Prvi je pokusima dokazao postojanje elektromagnetskih talasa pomoću takozvanog Hercovog oscilatora (dipola). Njegova otkrića dovela su do razvoja bežične telegrafije radiotalasima, koja je nadomjestila telegrafiju električnom energijom. Po njemu su nazvani mjerna jedinica za frekvenciju herc i krater na Mjesecu.

1875. - Umro francuski slikar Žan Batist Kamij Koro (Jean-Baptiste Camille Corot), jedan od tvoraca modernog lirskog intimnog pejzaža. Njegove ženske figure, obično u interijeru, odlikuju se rijetkom delikatnošću strukture. Autor je približno 2.000 slika, 300 crteža i desetak grafika.

1900. - Rođen španski filmski režiser Luis Bunjuel (Buñuel), jedan od najvećih u svjetskoj kinematografiji. Snimio je 32 filma, a "Andalužanski pas" iz 1928. i "Zlatno doba" iz 1930. obrazac su nadrealističkog poetskog filma. Napisao je autobiografiju "Moj posljednji uzdah". Ostali filmovi: "Zemlja bez hljeba", "Los olvidados", "Uspon u nebo", "Zločinački život Arčibalda Krusa", "Robinson Kruso", "To se zove zora", "Nazaren", "Viridijana", "Taj mračni predmet želja", "Anđeo smrti", "Zvjezdani put", "Tristana", "Ljepotica dana", "Diskretni šarm buržoazije".

1903. - Umro austrijski kompozitor i muzički pisac Hugo Filip Jakob Volf (Philipp Jacob Wolf), poznat po knjigama pjesama, posebno po "Knjizi španskih pjesama" i "Knjizi Geteovih pjesama". Komponovao je solo pjesme na stihove Hajnea (Heine), Getea (Goethe), te španskih i italijanskih pjesnika.