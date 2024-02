Opunonomoćenik njemačkih liberala Nedim Makarević za "Avaz": Putin preko Dodika može izazvati haos

Nedim Makarević, bivši ambasador BiH u Pakistanu, Afganistanu, Norveškoj i Islandu i trenutni opunomoćenik njemačkih liberala za Zapadni Balkan, nedavno je prisustvovao Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji na kojoj je učestvovao i visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt). Makarević kaže da je na Konferenciji apsolutni fokus bio na Rusiju i prijetnjo ratnim eskalacijama.



- Razmatralo se kako bi i da li bi Njemačka pa i sama EU mogla odgovoriti na vojnu prijetnju , šta bi se dešavalo u prvoj fazi i koji bi bili potencijalni scenariji. Kada je u pitanju mogućnost da Rusija izazove haos u BiH, ta mogućnost je ocijenjena kao realna. O tome su kako Zelenski, tako i Lukašenko pričali otvoreno u medijima. Međutim, ta prava destabilizacija , ocjenjuje se, može se desiti samo onda ako se prethodno izvrši pritisak na Rumuniju koja je NATO član. Kako vidimo upravo sada se dešavaju opasna previranja u Moldaviji, a znamo da su tu već ruske trupe stacionirane od prije.

Zagrljaj Putina

Makarević smatra da je velika mogućnost da Dodik zakoči evropski put BiH.

- Postoji milion načina na koji on to može uraditi. Iz Američke ambasade poručuju da je glavna prepreka evropskoj budućnosti BiH - Dodik i njegova destruktivna politika. On sada, kažu iz Ambasade, želi pobjeći od odgovornosti za svoje postupke, ali ako BiH ne učini još jedan korak naprijed u martu, jasno čija će biti glavna krivica. Američka ambasada ponovo ga je kritikovala navodeći da on ne sarađuje sa svojim partnerima i prebacuje odgovornost na druge. U saopštenju za javnost Ambasada SAD je navela da Milorad Dodik tvrdi da je "spreman za EU", ali njegov zagrljaj Vladimira Putina i podrška ruskoj brutalnoj invaziji na Ukrajinu, njegova antidejtonska retorika i djelovanje, te napadi na institucije na državnom nivou, neophodne za napredak na putu Bosne i Hercegovine ka evroatlantskim integracijama, pobijaju tvrdnje Dodika.

Makarević navodi da na evropski put BiH negativno može utjecati i rast radikalne desnice na nadolazećim izborima za Evropski parlament.

- Postoje ustaljeni argumenti protiv primljena novih članica. Oni se ponavljaju kod pojedinih članovica EU poput Nizozemske, Mađarske, ponekad i Poljske. U svim tim zemljama, a i drugdje jačaju radikalne stranke. Da se razumijemo, “desnica “ apriori nije toliki problem koliko jedna njena ružna komponenta koja se zove “Islamofobija”. Tipično je da krajnja desnica uvijek u manjem odnosno većem obimu nosi ovaj islamofobicni element . Budući da su Bošnjaci većina u BiH te snage će na visokom nivou lobirati da se ne desi prijem BiH u EU. Isti “problem” imaju Sj.Makedonija, Albanija i Kosovo… donekle i Crna Gora.

Promocija liberalizma

Makarević tvrdi da svojim angažmanom u njemačkom FDP-u želi promovirati i liberalnu ideju u Bosni i Hercegovini.

- Liberalizam kao politički pojam je poprilično stran za naša podneblja. Ljudi pod pojmom “liberal” smatraju uglavnom nekoga ko je lijevo orijentiran i ko je “popustljivih” političkih stavova. To je potpuno pogrešno shvatanje. Biti liberal znači “biti slobodan” odnosno u potpunosti procese shvatati / uzimati punu odgovornost za iste.. Liberalizam je temelj kapitalizma i zapadnog ekonomskog zamaha zadnjih 200 godina. SAD su potpuno zasnovane na ovim principima. Budući da je naš narod pun i prepun osoba koje su poduzetne i same preuzimaju odgovornost za ono u šta krenu, cijenim da je liberalizam ključ i odgovor za mnoge naše probleme. Njemački FDP je mnogo godina na vlasti od od završetka Drugog svjetskog rata. Dugo godina sa CDU-om, a sada u zadnjem mandatu i sa lijevicom, tj. SDP-om i Zelenim. Međutim, liberalni duh u Njemačkoj, posebno ekonomije je prepoznatljiv kroz FDP. Cijenim da je to šansa da kroz tu politiku uzmemo korist za našu BiH. Odgovor nije u neprekidnom podržavanju i jačanju “prosjačkog mentaliteta” nego jačanju pozicija poduzetnika i startup-a koje će donositi progres i nova radna mjesta.