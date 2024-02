Miljan Kovač o sastanku u Mostaru za "Avaz": Bez angažmana međunarodnog faktora ni ono malo napretka ne bismo imali

Evropske integracije, ali i svi demokratski procesi, demokratija, ljudska i građanska prava su nešto što se u Bosni i Hercegovini doživljava kao "nužno zlo" koje su nam stranci nametnuli, kaže za Avaz novinar i analitičar Miljan Kovač, komentirajući izostanak dogovora političkih lidera u finišu roka za usvajanje preostalih evropskih zakona. Zato se ne čudi ishodu jučerašnjeg sastanka u Mostaru.



- Da u zadnjih 30 godina nije bilo pritisaka međunarodne zajednice, nekad jačih, a u posljednje vrijeme dosta slabijih, ovdje ne bi funkcionisao ni minimum od države koji sada funkcioniše. Nije problem samo to što cure rokovi za dogovor oko ovih ključnih pitanja, odnosno zakona. Problem je kada se dogovor i pod nekim pritiskom ili zbog nekog kratkoročnog političkog interesa i postigne, što to ne znači da će se na terenu išta bitno promijeniti, bez novih pritisaka sa strane. Što je najgore neće se promijeniti ništa u svijesti ovakvih političara, jer oni jednostavno ne žele funkcionalnu pravnu državu usmjerenu ka evropskoj budućnosti iz prostog razloga što bi u tom slučaju morali odgovoriti na nezgodna pitanja. Kako su zaradili milione ili čak milijarde maraka u najsiromašnijoj državi na evropskom tlu? Kako to da su i dalje na slobodi? - kaže Kovač.

Velika odgovornost je i na međunarodnom faktoru, dodaje, jer bez njenog angažmana ni ono malo napretka ne bismo imali.

- Sigurno je da ni danas ne bismo imali jedinstvenu monetu, tablice na autima, Oružane snage, UIO, zastavu BiH... bez međunarodnih pritisaka ili nametanja. Koliko god da je poražavajuće što ništa od toga nije plod unutrašnjeg dogovora u BiH, toliko i otvara pitanje zašto je taj međunarodni uticaj ovdje oslabio i kolika je odgovornost međunarodne zajednice što su ovdje na vlasti i na slobodi korumpirani i prebogati političari, obogaćeni na grbači ovog naroda, koji svoj kriminal i korupciju skrivaju nacionalističkim ili patriotskim bajkama. Upravo je međunarodna zajednica takve prihvatila za partnere. Primjer su i prošli opšti izbori, kada je i pored brojnih dokaza o izbornoj prevari, naročito u RS, upravo visoki predstavik dao legitimitet takvim izborima i prihvatio za partnere one koji ga i danas ne prihvataju za visokog predstavnika. Pitanje je zašto on i sada ćuti i zašto sve manje pominje nametanje izbornog zakona što je donedavno tako pompezno najavljivao - dodaje Kovač.