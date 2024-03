U Kantonu Sarajevo vodi se pravi mali rat unutar stranke: Šteta preko Damira Hadžića pokušava preuzeti SDP?

Sarajevski SDP nalazi se u priličnom haosu i to se više ne pokušava ni sakriti. Prije nekoliko mjeseci čelnici općinskih odbora u Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Trnovu i Ilijašu poslali su pismo predsjedniku stranke Nerminu Nikšiću u kojem su od njega tražili da spriječi raspuštanje općinskih odbora. U oktobru prošle godine tridesetak članova Općinskog odbora Novi Grad podnijelo je ostavku.



Prozvali Hadžića

U nedjelju su nezadovoljni članovi Općinskog odbora (OO) SDP Novi Grad, njih 27, uoči sjednice ove organizacije 6. marta, ponovo pisali Nerminu Nikšiću, tvrdeći da Općinski odbor nema kvorum niti legitimitet za donošenje bilo kakvih odluka.

- Predloženi dnevni red sjednice očigledno upućuje na nastavak sinhroniziranog i orkestriranog nestatutarnog djelovanja dvojca Baltić-Hadžić i nastavak preuzimanja OO Novi Grad od nekolicine članova i nametanja njihove volje većini - ističu u svojoj reakciji.

Spomenuti Hadžić u ovom pismu je Damir Hadžić, bivši ministar komunikacija i prometa koji je u vrijeme Zlatka Lagumdžije važio za drugog najvažnijeg čovjeka unutar stranke. Pad Lagumdžije značio je istovremeno i njegov pad, pa se nakon potopa na izborima 2014. povukao iz SDP-a te je 2016. imenovan za predsjednika Uprave kompanije “Euroherc” d.d. Sarajevo.

Ipak, dobro upućeni u unutrašnja dešavanja u stranci dobro znaju da je Hadžić i danas veoma utjecajan i moćan unutar stranke, a poluge vuče prvenstveno preko predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a i ministra saobraćaja KS Adnana Štete.

Dugoročni plan

Javna je tajna da Šteta planira staviti pod svoju kontrolu sve odbore u Kantonu Sarajevo koji mu pokazuju otvoren otpor zbog toga. No, ambicija je i mnogo dugoročnija - naime, s obzirom na to da će se sljedeće godine morati birati novi predsjednik stranke, nakon što je prošle privremeno ugašen požar produženjem mandata Nikšiću na još dvije godine, Šteta, zajedno s uskim krugom ljudi, na ovoj poziciji želi vidjeti upravo sebe. U tom cilju vjerovatno će im najveća prepreka biti Denis Bećirović, koji ima podršku tuzlanske frakcije ove stranke. No, da bi uopće mogao razmišljati o takvoj mogućnosti, Šteta najprije pod svoju kontrolu mora staviti sarajevski SDP u kojem se suočava s otvorenim otporom cijelih općinskih odbora. A ovaj sukob između Štete i općinskih odbora samo je dio frakcijskih podjela i animoziteta koji vladaju u ovoj stranci.

Historijsko iskustvo

Historija nas uči da je svaki dolazak SDP-a na vlast bio propraćen unutarstranačkim borbama i u konačnici formiranjem novih stranaka. Da li će ovaj put doživjeti sličnu sudbinu ili će nekim čudom uspjeti da zakopaju ratne sjekire?