Od četvrtka pogoršanje vremenskih prilika: Stižu kiša i grmljavina

Još nekoliko dana stanovnici BiH mogu uživati u lijepom i toplom vremenu i pripremati zemljište za proljetnu sjetvu, jer nam već od četvrtka dolazi pogoršanje s kišom i padom temperatura.

Mogući minusi

Meteorolog i klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) Bakir Krajinović kaže da je zima zvanično prošla početkom marta, ali da nas očekuje period u kojem još možemo očekivati temperature oko nula stepeni, pa čak i minuse na većim nadmorskim visinama.

- Poslije 7. marta doći će do promjene vremena. Očekujemo češće padavine širom BiH, koje će obilnije i češće biti na jugu. Međutim, to nisu neuobičajene pojave. U februaru je palo 10–20 litara kiše po kvadratnom metru, a prosjek je 50 do 70, već se osjeti nedostatak padavina, zemlja je u dubini suha, tako da je svaka kap kiše nakon dugog sušnog perioda dobrodošla. Sada će to biti pljuskovi, praćeni grmljavinom - kaže Krajinović.

Dodaje da su tokom tri posljednja mjeseca temperature u BiH bile natprosječne i da smo imali zimu koja je najtoplija od početka mjerenja na ovim prostorima.

Velika šteta

Izostanak snježnih padavina izazvao je buđenje prirode već krajem februara.

- Prvi vjesnici proljeća uranili su barem za 15 dana. Kaćuni, visibabe i behar su procvjetali. U februaru, na svim našim meteorološkim stanicama, osim na Bjelašnici i Ivan-sedlu, nismo imali dana sa snježnim pokrivačem. Na snijeg moramo biti spremni i u martu, aprilu ili početkom maja. On nije dugotrajan, ali je težak, traje dan ili dva i uvijek napravi velike štete u voćnjacima - kaže Krajinović.

Nije bez razloga nastala naša narodna pjesma „Snijeg pade na behar, na voće“, ali u narednih desetak dana ga neće biti, ističe Krajinović.