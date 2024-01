Krajinović za "Avaz": Do nedjelje ni nalik zimi, a onda nova epizoda s minusima

Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) kaže nam da narednih nekoliko dana neće nalikovati pravoj zimi kakvu imamo u BiH tokom januara.

Nagle izmjene temperaturnog režima bit će, naglašava, glavna karakteristika vremenskih prilika sve do sredine iduće sedmice.



Posljedica pojačanog vjetra s juga

- Sve do kraja radne sedmice očekuju nas dosta visoke temperaturne vrijednosti, a kao posljedica pojačanog vjetra s juga. Dakle, južina nam donosi ovako visoke vrijednosti temperature, a posebno će to biti izraženo u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje su na momenti mogući olujni udari juga - govori Krajinović za "Avaz".

Ipak, u takvim okolnostima, nastavlja, u kotlinskim predjelima Bosne usljed turbulencija u atsmoferi zrak će biti izuzetno čist, pa će građani, napokon, u sjevernijim kotlinskim predjelima prodisati.

- Kiša će biti skoro svakodnevno prisutna, ali će padati samo povremeno i bit će slabijeg intenziteta u većem dijelu zemlje, a tek na jugu i na jugozapadu može biti nešto više kiše.

Kada je u pitanju nova promjena temperaturnog režima, ona se očekuje već početkom naredne sedmice, tačnije u nedjelju kada u poslijepodnevnim satima vjetar mijenja pravac juga na sjever i u takvim okolnostima ponovo se vraćaju jutarnji minusi i temperature zraka ispod granica uobičajenih za ovo doba godine- naglašava naš meteorolog.

Nestabilno vrijeme

Sumirajući vremenske prilike u drugoj polovini ovog mjeseca, Krajinović iznosi da nas narednih nekoliko dana očekuju temperature zraka iznad prosjeka, a potom slijedi epizoda ispodprosječnih vrijednosti za januar.

- Taj hladniji period će se zadržati dva do tri dana, a od sredine iduće sedmice temperature će biti uobičajene. Dakle, glavna karakteristika je nestabilno vrijeme, povremene padavine, većinom kiša, a samo u hladnijem periodu može pasti malo snijega.

Sve ovo će se, vjerovatno, odraziti negativno na onu grupu populacije, koja je dosta osjetljiva na nagle promjene vremenskih prilika pa će meteoropate i hronični bolesnici i svi oni koji negativno osjećaju nagle promjene imati određenih problema i negativnih reakcija te im se samo može savjetovati da se pripreme i prilagode na nagle izmjene - zaključuje Krajinović.

Inače, minimalne temperature zraka varirat će od -2°C do 3°C u Bosni, na području Hercegovine od 5°C do 9°C. Najviše dnevne temperature između 4°C i 9°C u Bosni, do 14°C na jugu zemlje. Od četvrtka maksimalne temperature od 8°C do 14°C, na jugu i do 17°C.