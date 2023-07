Juni nije opravdao epitet prvog ljetnog mjeseca: Juli i avgust donose vrelinu

Juni, koji slovi kao prvi ljetni mjesec, kada je u pitanju klimatologija, definitivno, to nije opravdao, kako nam je to potvrdio Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Blizu rekorda

Samo jedna sedmica u junu, kaže Krajinović, bila je s temperaturama iznad prosječnih. Međutim, te vrijednosti nisu bile blizu onih rekordnih, a protekli mjesec bit će obilježen većom količinom padavina.

Kada je riječ o vremenskim prilikama za juli i avgust, Krajinović kaže da bi ta dva mjeseca, prema dosadašnjim sezonskim prognozama, trebala biti toplija od prosječnih vrijednosti.

- Posebno je to izraženo na sjeveru naše zemlje, gdje se očekuju pozitivna odstupanja od tri do četiri Celzijeva stepena, a u centralnim i južnim dijelovima od jednog do dva stepena iznad prosjeka, tako da ova dva mjeseca očekujemo da budu nešto toplija u odnosu na one uobičajene vrijednosti. To ne znači da neće biti prodora hladnijih zračnih masa, odnosno kraćih perioda s vrijednostima temperatura kao što sada imamo, ali više informacija o tome bit će dostupno kroz kratkoročne prognoze - istakao je Krajinović.

Pet dana

Govoreći o izgledima vremena za naredne dane, ovaj meteorolog navodi da već ovaj vikend donosi promjenu. Subota će biti obilježena nestabilnim vremenskim prilikama s lokalnim pljuskovima, ponegdje i grmljavinom, dok će nedjelja donijeti nešto ljepše vrijeme.