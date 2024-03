Lejla Krasnić pokazat će umijeće pravljenja kafe: Sarajka na prestižnom takmičenju u Londonu

Sarajka Lejla Krasnić (26) jedina je kandidatkinja koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na jednom od najvećih festivala kafe na svijetu, a samim tim i svoj rad, kao i titulu koju nosi unutar Fabrika Coffee Sarajevo (Head of Barista).

Krasnić će na ovom takmičenju pokazati kreativnost u spravljanju kafe i okusa.



Početak avanture

Kako je kazala za "Avaz“, učestvovat će na takmičenju na London Coffee Festivalu, koji će biti održan od 11. do 14. aprila 2024. u Londonu, te je trenutno jedina s Balkana koja se kvalificirala na Coffee Masters Around the World.

- Došla sam na ideju da se prijavim na ovo takmičenje jer sam imala jednostavnu želju da posjetim London Coffee Festival, budući da je to jedan od najvećih događaja na svijetu. Kada sam se prijavila, nisam imala neka očekivanja, međutim, upala sam u top 10 listu od 144 države i više od 400 prijavljenih učesnika. To mi je bio pozitivan šok - kaže Lejla.

Na događaju, dodaje, učestvuje više od 250 brendova kafe i gurmanske hrane, degustacija i demonstracija barista svjetske klase.