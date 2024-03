BIHAMK: Na mnogim dionicama opasnost zbog učestalih odrona

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, dok je na dionicama Glamoč-Mlinište i Vrtoče-Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar vidljivost smanjena zbog magle.

Obustavljen saobraćaj

I dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni. Izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Višegrad-Vardište, Mostar-Polog, Buna-Masline, Grude-Posušje i Novi Travnik-Bugojno (Rostovo).

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča.

Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica- Ustiprača- Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Radovi na mostu

Zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilazni pravac. U toku su i radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Grude-Vitina i Bijeljina-Rača, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.