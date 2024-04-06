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POTPREDSJEDNIK FBIH

Lendo: Dužnost generacija je da čuvaju sjećanje na one koji su dali živote u odbrani Sarajeva

Na taj datum 1945. godine je Sarajevo oslobođeno od fašističkih okupatora, a na isti dan nekoliko decenija poslije, započela je najduža opsada

Lendo: Njihove žrtve naša su obaveza. Fena

FENA

6.4.2024

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo uputio je čestitku svim građankama i građanima Sarajeva povodom 6. aprila - Dana grada Sarajeva.

Posebno mjesto u historiji

- Šesti april je datum koji ima posebno mjesto u historiji, ne samo našeg glavnog grada Sarajeva već i cijele Bosne i Hercegovine. Na taj datum 1945. godine je Sarajevo oslobođeno od fašističkih okupatora, a na isti dan nekoliko decenija poslije, 6. aprila 1992. godine, započela je najduža opsada jednog grada u historiji modernog ratovanja - poručio je Lendo.

Navodi da su narednih 1.425 dana građani Sarajeva su pružili nadljudski otpor agresorima, čuvajući grad, ali čuvajući u takvim okolnostima i univerzalne civilizacijske vrijednosti koje su se u Sarajevu stoljećima njegovale.

Čuvati sjećanje na sve šehide

- Zbog toga je dužnost sadašnjih, ali i svih budućih generacija čuvati sjećanje na sve šehide i poginule borce koji su dali svoje živote u odbrani grada, a naročito čuvati slobodu, jednakopravnost, multikulturalnost i sve one vrijednosti koje su Sarajlije životima branile. 

Njihove žrtve naša su obaveza da Sarajevo učinimo metropolom kakva zaslužuje biti. U to ime, svim Sarajkama i Sarajlijama upućujem najiskrenije čestitke povodom 6. aprila – Dana grada Sarajeva - navodi se u čestitki. 

# REFIK LENDO
# DAN GRADA
# SARAJEVO
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