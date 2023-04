U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Crveni karton za Lendu!?

Visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) uputio je posljednji poziv političarima u BiH nakon što je probijen rok za formiranje vlasti na nivou Federacije. Šmit prijeti crvenim kartonom.

Pročitajte i brojne reakcije na press konferenciju koju je Šmit održao i na poruke koje je poslao.

Komentar je pisao Miralem Aščić: Lendo glineni golub.

Kako je govorio lider SDA Bakir Izetbegović nakon podizanja optužnice protiv Fadila Novalića u aferi „Respiratori“: Više vjerujem Sudu nego Tužilaštvu BiH.

Legendarni komandant i heroj odbrane Sarajeva Dragan Vikić za „Avaz“ je govorio nakon premijere dokumentarnog filma „Vikić“, autorice Arijane Saračević-Helać. Kada je Vikić ušao u krcatu dvoranu, svi su na nogama mu aplaudirali.

- Strašno me dojmio ulazak u salu BKC-a, koja je bila prepuna. Fascinirao me aplauz koji je trajao nekoliko minuta, gromoglasni. To mi je baš onako... Sigurno da sam se lijepo osjećao - kazao je legendarni Vikić ekskluzivno za „Avaz“.

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je njegova pozicija o pitanju genocida u Srebrenici vrlo jasna.

- Međunarodni sud je bio vrlo jasan i donio je odluku kad je u pitanju genocid u Srebrenici. Vrlo je važno da je Međunarodni sud negdje individualizovao genocid u Srebrenici – rekao je, između ostalog.

Tajni američki i NATO planovi za Ukrajinu procurili u javnost: Otkrivena ruska podvala.

Prodaja egzotičnih životinja zabranjena: U BiH uvezeni tigrovi, lavovi, majmuni...

Fra Ante Marić, član Hercegovačke franjevačke provincije: Uskrs je filozofija i smisao života.

Samir Avdić podnio inicijativu u Skupštini KS: Hoće li doći do prekrajanja ministarstava.

Majka kojoj je zet Eldin Hodžić pred očima ubio kćerku: Almu ništa ne može vratiti ni ranu zaliječiti.

Ko će na klupu Željezničara nakon odlaska Edisa Mulalića: Kandidata puno, para malo.

Koliko god godina sada da imate, kao djeca, tinejdžeri ili mladi ljudi sigurno ste igrali igricu “Super Mario” i satima ostajali zakovani za televizor prelazeći nivoe s likovima Marijom ili Luiđijem (Luigi) kako bi spasili princezu od zlih stvorenja.

„Dnevni avaz“ je dobio ekskluzivni intervju sa zvijezdom Krisom Pretom (Chris Pratt), zahvaljujući Una Filmu, distributeru filmova studija „Universal“ za teritorij Bosne i Hercegovine. Povod je animirani film “Super Mario braća film”, u kojem Pret daje glas mnogima omiljenom Mariju. Prat je govorio o samom procesu stvaranja ovog jedinstvenog ostvarenja, kao i o tome kako on vidi Marija te šta je ta igrica značila za njega tokom njegovog djetinjstva.

Pročitajte i temu o najpraćenijim ženama na Instagramu: Svi žele znati šta se kod njih dešava.

Donosimo vam i intervju s pravnim ekspertom Nedimom Ademovićem koji je poručio:

- Bez državne imovine nema suvereniteta i nezavisnosti BiH!