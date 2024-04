Muriz Memić: Sestre spremaju Alisu na robiju, 1. maj je bio drugačiji dok je Dženan bio živ, bolno je

U intervjuu Muriz Memić govori o pravnosnažnoj presudi protiv Alise Ramić Mutap, uvredama koje trpi godinama, Bakiru Izetbegoviću, mnogim drugim koji su za ovih devet godina od ubistva Dženana Memića se ogriješili o zakon. Memić je govorio i o novoj optužnici u kojoj bi se mogli naći ljekari, tužioci, ali i policajci.

0:45 – „Avaz“ prati ovaj slučaj svih devet godina i prvi intervju koji sam dao je bio za „Dnevni avaz“.

1:47 – Vi znate da ja nikome nisam ugrozio sigurnost, ali vidite kako država radi i kako je spremna, ja sam 2018. godine podnio krivični protiv 22 policajca, i još nikada nije riješeno, Hasan Dupovac podnosi prijavu protiv mene, policija dolazi meni na vrata u roku od tri dana.

3:58 – Ovi koji mene optužuju to su sve ratni profiteri, koji su se obogatili u ratu. Ovu državu je preuzela mafija prije trideset godina. I sada kada pokušavamo da se otmemo, oni udaraju opet.



4:37 – Alisa mora na robiju. Zatvor je blaga riječ za nju. Alisa je odvela Dženana u smrt, ona je očevidac. Našli smo mi poruke u Dženanovom telefonu koje su kasnije policajci izbrisali. Ona piše Dženanu. Ni dan danas ne znamo s kim se trebala sastati, on je krenuo nju da zaštiti.



8:06 – Ove što ja prozivam, okreću glavu od mene. Ja ih namjerno prozivm, namjerno idem prema njima da ih sretnem.



9:17 – Odmah je pala Dalidina priča i kad kaže „ja nju ne dam“.



9:45 – Tad je Dalida Burzić mogla sve saznati ko je ubio Dženana, išla je Alisa hodžama da se sjeti.



10:26 – „Murize pruži ruku pomirenja“, ja ne znam kakva je to poruka bila i kakvi su to ljudi.



11: 11 – Neka spreme seku, neka je okupaju, seka ide na robiju.



13:41 – Sigurnosne provjere koje su date Hasanu Dupovcu je potpisao Osman Mehmedagić Osmica, i moli Tužilaštvo BiH da i to zadokumentuje. Neka provjere kako su mu mogli dati tu privremenu mjeru.



14:45 – Ko je političar koji je naredio da Hasan ne smije biti osuđen.



17:20 – Ifet Feraget je i moj psiholog i advokat i sve. On me je sve nasajvetovao kako ćemo. Kad sam bio u krizi kada sam rekao da ću nešto napraviti, on jre rekao „hajde idi odmah“, i šta si napravio. Nema Dženana neće biti ni tebe.



18:23 – Gospođo Sabina Ćudić, meni je dijete ubijeno. I vi sada kažete napad na pravosuđe je napad na državu. Nisam se za ovakvu državu borio. Ide alkohol samozvanih begova, ratnih profitera, očevidac sam toga u ratu bio. Niko nije ponizio borce kao vlast.



19:45 – I opet bih sutra branio državu, ne bih pobjegao. I Dženan, da je živ i on bih.



22:48 – Ako sam ja rekao da sam bio kod Bakira Izetbegovića i da sam odmah poslije toga sreo Fikreta Prevljaka, i ja kažem „Evo bio sam kod Bakira“, kaže on „znam sad me je zvao“. Kakva je to kleveta. A ja imam svjedoka Hamzu, jer je Hamza ostao da sjedi u autu zbog sigurnosnih razloga a kad kreneš kreni pravo u Hrasnicu vidi ko će krenuti za tobom. Ja u Hrasnicu, kad Fikret Prevljak.



23:38 – Tad sam se mnogo razočarao. Mislio sam da me je čovjek zvao da pomogne, međutim, u tom razgovoru, Ifet me dobro nasavjetovao „nemoj da bi spominjao“ a on uporno pita 10 puta „je li ovo što se priča“. Rekoh „ne znam predsjendiče, hajde vi zaustavite ovu saobraćajnu nesreću ako možete zaustaviti“.



25:47 - Politika zataškava ubistvo. Politika koja nam je ponudila da to riješimo, mi smo im se priklonili.

27:46 - Ovo je časna borba, a ti botovi, bošnjački otpadnici kako ih ja zovem, neka pišu šta hoće.

29:37 - Munevera, Dženanova majka, moja supruga, mi ne damo da ostaje sama, ali ona insistira da bude sama.

31:38 - Sve je bilo drugačije dok je Dženan bio tu. On je bio organizator i da se skupimo i da sijelimo.

32:26 - Rekao sam rođaku da napravi svadbu. Insistirao sam na tome, i svatove i muziku i da mi je Arijana u tim svatovima.

34:20 - 2016. godine sam pisao sve šta se radi i govorili su mi da je sve po zakonu, Sve po zakonu, a evo Alisa Mutap osuđena.

36:45 - Ovo neko veliki sve smišlja. To je ta crna kravata, neko ko kucka prstom i sve navodi.

38:10 - Sjećam se svake sekunde, minute kada su nam javili da je Dženan u bolnici.

39:49 - Neko je bio uhapšen te noći, neko je naredio da se taj neko pusti. Zna se ko naređuje policiji.

40:55 - Čiji je plavi Volkswagen koji nailazi dva puta alejom, pa je ofarban.

41:36 - Svaka čast Tužilaštvu BiH i za ovo što je do sada urađeno, Alisa je osuđena, ali imamo mi još posla.

43:44 - Dženanova ideja je bila da pokrenemo biznis, zamislite, svaki otac ostavlja sinu, a meni sin ostavio. I kako ću se ja predat.

47:37 - Ide nova optužnica u kojoj bi Alisa mogla biti saučesnik u ubistvu.

49:10 - Debevec je molio preko Ifeta da ga ne diram. Što zove Ifeta, neka mene nazove, zamisli koliko to ima obraza.

51:30 - Nekada odem na planinu, ako se ljudima nisam javio, odmah me zovu.

52:35 - Što Avdo Avdić voli da ja ne saznam ko mi je ubio sina.

55:15 - Dženan bi ove godine napunio 30 godina.

55:52 - U Kantonu Sarajevo ima 1.800 policajaca i nisu svi krivi.

58:30 - U MUP-u kad vam kažu ovo je moj najbolji čovjek, čuvajte se.

58:56 - Šta znači izgubiti dijete.

1:00:27 - Mi se borimo za istinu, je li bilo pokušaja manipulacija, lažnih informacija.

1:01:37 - Pokušali su mi govoriti "Dženan je imao para, šta je".

1:04:00 - Čim krene istraga, odmah se pojave neke lažne informacije.

1:05:02 - Ima jedan išao je na Face TV i obavio je građansku dužnost.

01:06:00 - Poruka pravosuđu da se otrijezne i da počnu raditi.

01:07:00 - Dolazili su mi policajci govorili da se boje.

01:07:32 - Ova vlast je uzgojila gnjidu, i dok se ne riješimo tih gnjida nema dalje.