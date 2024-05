Kako je par iz Engleske Mančester zamijenio Blagajem

- Naravno, svjesni smo i da se dogodio rat, te i da danas neke stvari ne funkcioniraju 'glatko', no mi pokušavamo učiti što više. Jedna od ključnih stvari je također što mislimo da je BiH, Hrvatska prije 15-ak godina. Ono što se dogodilo u Hrvatskoj, naročito kad uđete u EU, dogodit će se ovdje za 15-ak godina. Prelijepa stvar u vašoj zemlji jeste što ne morate putovati mnogo kako bi doživjeli različita iskustva. Na sjeveru je dosta industrijskog, što nas podsjeća na Mančester, naš rodni grad, dok južni dio odiše Mediteranom kojeg obožavamo. Odemo u Sarajevo, osjećaj je poznat i uzbudljiv, odemo na sjever u planine, savršena brda i šume. Osjećamo se razmaženo jer možemo u samo nekoliko sati doživjeti toliko različitih iskustva, a da i ne izađemo iz jedne zemlje. Španija je bila prelijepa, no primjerice, mi smo živjeli u Malagi, te nam je trebalo 12 sati da se vozimo do određenog mjesta- objašnjavaju.

Kao jedini minus koji bi izdvojili jeste onaj birokratski. Začuđeni su količinom papirologije koja im je bila potrebna tokom registriranja vlastite firme, te procedura oko ostanka u našoj zemlji.

- Primjerice, morali smo predati potvrdu o nekažnjavanju iz Engleske, gdje je sve digitalno, i online smo dobili certifikat koji ima kod za provjeru našeg dosjea. Odnijeli smo to ovdje i tražili su od nas da bude ovjereno pečatom, mi smo im rekli da to više i ne postoji u Engleskoj. Zatim su nas uputili u Ambasadu, otišli smo ponovno u Sarajevo, u kojoj smo na našu potvrdu dobili pečat. Ipak, trudimo se biti pozitivni i više smijati takvim stvarima, nego praviti pritužbe. U konačnici, mi smo gosti u ovoj zemlji, i tu smo da poštujemo pravila koja postoje - govore.

Mentalno zdravlje

Na upit novinara , ali i upite svojih prijatelja i porodice, kako to da su odlučili upravo za BiH, odgovaraju:

- Obzirom na našu sklonost putovanjima, shvatili smo kako u ovoj zemlji u dva sata putovanja možete iskusiti brojne različitosti, i to nas je osvojilo. Mi kažemo da smo napravili istraživanje i to je naš izbor. U posljednjih deset godina proputovali smo 14 i živjeli u 8 država. Mnogi kažu da bi željeli živjeti u Engleskoj, jasno nam je to, no prije svega, Engleska je jako skupa. Šolja kafe je oko 4-5 funti, i kvaliteta života je loša. Ljudi su nesretni, ni politika nije ništa bolja. Znamo da je ovdje politika loša, no i gore nije ništa bolje. Dosta je tenzija i kompleksnosti. Briljantno je to mjesto, no postoje životna očekivanja koja su strašna. Rad je prioritet, a život je na drugom mjestu. Mentalno zdravlje ljudi je dosta loše, balans koji smo dobili kad smo se preselili je neprocjenjiv. I dalje je rad važan, no nije sve - govore.

Objašnjavaju kako se u Engleskoj dosta ulaže u materijalne stvari, skupe automobile, nekretnine…s mišlju da te upravo takve stvari čine sretnim.

- U konačnici, završiš radeći za velike kredite, s onim što si mislio da te čini sretnim, a u biti si nesretan. Ovdje ljudi ne brinu toliko za materijalnim, prioritet su im prijateljstvo, porodica, zajednica, druženje i to je sasvim drugačiji životni stil. Ovdje možemo u sred dana zastati i popiti kafu, dok bi tamo bili promatrani kao ljenčine, da smo neuspješni jer ne radimo sedam dana. Ljudi su ovdje vrijedni, ali znaju i uživati u svom vremenu - zaključuju.

Iako im nedostaju porodica i prijatelji, govore kako istovremeno jedan dio njih želi da što više ljudi zna za ovo mjesto, a onaj drugi da ne sazna niko.

- U protivnom, bit će ovdje previše bučnih Engleza, a upravo od njih smo i pobjegli - govore.