Suljagić: Ovo je put koji se može završiti samo s partnerima i saveznicima, ovo je i borba za budućnost

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Emir Suljagić na otvaranju objekta za odlaganje ekshumiranog biološkog materijala, ličnih predmeta i odjeće neidentifikovanih žrtava genocida kazao je da su ovo rijetki trenuci kada može reći da su završili jedan posao, ali to samo znači početak drugog.

- Sada se moramo javiti pravosuđu radi procedura, ali i to ćemo završiti. Dug je ovo put od 29 godina. On se može završiti samo sa partnerima i saveznicima. Ovaj put je počeo 25. avgusta 1995. kada je Medlin Olbrajt na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a pokazala lokacije masovnim grobnica i njihovog prekopavanja. Mi tada nismo imali kapacitet za to - kazao je Suljagić.

Rekao je da su primarno bili fokusirani na predmete.

- Oni se trenutno nalaze u Komemorativnom centru Tuzla. Mi nemamo samo status da se staramo o Srebrenici, nego imamo i najbolje mjesto da se o tome stara, da bi pomogli da se ispriča ta priča. Želim se zahvaliti nj.E. Majklu Marfiju, USAID-u i brojnim drugima. Ovo je borba za budućnost. Munira je rekla najvažniju stvar, da ovo mjesto postoji iz njihove ljubavi, na ljubavi majki, sestara i kćerki, na prijateljstvu naših američkih partnera. Ovo mjesto počiva i na ljubavi jednog čovjeka prema njegovoj zemlji. Kada su nam se javili američki prijatelji i rekli da su spremni izdvojiti sredstva. Javio mi se sin jednog imigranta u Australiji, koji je kazao da je njegov otac ostavio onoliki iznos koliki je bio potreban za radove - istakao je.

Dodao je da nikada neće ništa raditi što bi bilo kamen spoticanja za BiH.

- Ono što osjećam trenutno ne mogu pretočiti u riječi zbog mjesta gdje se nalazim. Ovo je bio magacin, a zgrada je dobila značajan kada je klanjana dženaza jedne godine, a padala je kiša, pa su ovdje ostavljeni tabuti - kazao je Suljagić.