U Banjaluci održan “Marš besmrtnog puka”, ruski način obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom

Učesnici su se kao i prethodnih godina okupili u Parku Petar Kočić te uz pratnju policijskog orkestra prohodali do Trga palih boraca, noseći fotografije, transparente i zastave Republike Srpske, Rusije, ali i bivših država Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Sovjetskog Saveza.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je kazao kako su Srbi u Drugom svjetskom ratu imali dva antifašistička pokreta – jedan partizanski, a drugi otadžbinski.

“Činjenica je da je najveći broj stradalih upravo u srpskom i ruskom narodu govori šta je bila prava namjera. Holokaust nad Jevrejima bio je zločin koji nije zapamćen u istoriji, zločin bez oklijevanja skoro četiri godine kroz masovna ubistva, kroz peći u kojima su spaljivali ljude, ali tamo su se našli i pripadnici našeg naroda. Zato je pobjeda nad fašizmom trajna”, naveo je Dodik.

Današnji događaj je doveo i u kontekst obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara, te da je Republika Srpska ustvari antifašistička i da u njoj mogu da žive svi, bez obzira na vjeru i naciju, te da upražnjavaju običaje i pisma.

Rekao je da Srbima predstoji još jedna borba za slobodu, a to je borba za slobodu od Bosne i Hercegovine i njenog postojanja, te da je BiH nametnuta i ne daje nikakve rezultate.

“Trideset godina pokušaja da se napravi neki održiv model nije uspio, a to znači da nije uspjela BiH. Bez obzira na licemjerne pokušaje da nam daju neki status u Evropi, oni sami dobro znaju i zato su to nezavršeni procesi i na koji način to posmatraju”, izjavio je Dodik, dodavši da Srbi zbog toga ne smiju da se opuste.

Govori zvaničnika na obilježavaju Dana pobjede nad fašizmom bili su usmjereni i na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici, o kojoj će se raspravljati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Dodik je ponovio svoje ranije stavove da se nakon velikih stradanja kroz istoriju nameće da su Srbi počinili genocid, a da se rezolucija “gura” uz asistenciju Njemačke čiju ministricu inostranih poslova je optužio da je potomak SS oficira.

“Zato danas Njemačka sponzoriše rezoluciju u kojoj Srbi treba da se okarakterišu kao genocidni”, naveo je Dodik, uz napomenu da je u Srebrenici počinjen težak zločin, da su za njega pojedinci odgovarali, kao i da rezolucija ne može pomiriti građane u BiH.

On je ponovo negirao da se desio genocid u Srebrenici i rekao da neće prihvatiti takve narative.