U prvom dijelu dana mogući slabi pljuskovi, nakon toga razvedravanje

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Povremeni i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini.

Do kraja dana, u većem dijelu zemlje razvedravnje.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.