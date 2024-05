Mostarski muftija s vrela Bune poručio: Moramo promišljati svoju budućnost u kojoj nećemo biti narod od trećerazrednog značaja

- Ljudi, uvežite se za to da budete takmaci u dobru. Neka vas vode ljubav i dobročinstvo prema ovoj zemlji. Neka vas ne vode goli dunjalučki interesi, jer, ako vas oni budu vodili nećete ni dokle stići. Svjedoci smo, evo, dokle smo stigli u ovoj našoj podijeljenosti i razdjeljenosti, političkoj razjedinjenosti našeg naroda. Zašto? Zato što nismo okrenuti toj vrijednosti da nas okuplja ta vrlina vrijednosti hajrata, dobročinstva. Mora nas okupljati velika ljubav prema ovoj zemlji. Koliko god rušitelji, osporavatelji naše države, snage naše koherentnosti bili uporni u tome, mi moramo biti uporniji i istrajniji i ne možemo malaksati na tome putu.I mi ovdje u Mostaru i u Hercegovini ne možemo i ne smijemo malaksati. Naša tema o kojoj govorimo puno proteklih mjeseci i proteklih godina o temi Lakišića harema i našem konceptu kojeg smo ponudili i gradu i svijetu o izgradnji jednog kulturnog centra na tom lokalitetu koji će objedinjavati ljude kao što smo se mi danas ovdje objedinili ima smisla - kazao je muftija mostarski.

Bit ćemo glasni

Dodao je i kako „naša Bosna treba da razumije zašto toliko dižemo glas“.

- I bit ćemo glasni i nećemo posustati na tom putu, jer je to vrijedno, jer je to važno jer je to smisleno, jer je to investicija u budućnost. A, mi moramo promišljati budućnost ovdje, našu budućnost u kojem nećemo biti narod od drugorazrednog, trećerazrednog značaja i kojem će neko drugi određivati mjeru slobode. Mjeru slobode čovjeku je odredio dragi Bog, koji je učinio čovjeka slobodnim. A i mi smo Bošnjaci slobodan i ponosan narod koji će istrajati u tome da osigurava i bori se za svoje dostojanstvo i osigurava svoju čast i svoju slobodu -poručio je ef. Dedović.

On se, također, posebno na dolasku zahvalio prof. dr.Mehmedu Gormezu, bivšem turskom reisu koji se obratio vjernicima, kao i goraždanskom muftiji, Remziji ef.Pitiću.