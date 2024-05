20 mjeseci od obećanja da će se u Tursku ići s ličnim kartama: Erdoanova šarena laža

Bio je septembar 2022. godine, sami početak predizborne kampanje, kada je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) došao u Sarajevo.



Bakir Izetbegović imao je težak zadatak u borbi za Predsjedništvo BiH protiv 11 stranaka koje su se okupile oko Denisa Bećirovića, pa je pozvao svog prijatelja iz Turske kako bi mu pomogao. Baš njega, nekih zapadnih opcija nije ni imao, jer su brojne države sa Zapada prije toga uputile kritike na račun djelovanja SDA.

Nazvao ga "bratom"

Sve je izgledalo spektakularno, s Erdoanom je došla i njegova supruga, ali i brojni ministri. Trebalo je Izetbegoviću, kojeg je Erdoan tom prilikom nazvao „bratom“, da se najavi nešto veliko, kako bi se mogao pohvaliti svom biračkom tijelu.

Kao glavna vijest s te posjete odjeknulo je da će građani BiH moći u narednom periodu putovati u Tursku samo s ličnim kartama.

- Donijeli smo tu odluku, naši ministri vanjskih poslova će ispoštovati procedure, a nakon toga ćemo iz Turske u BiH i iz BiH u Tursku putovati samo s ličnim kartama - kazao je Erdoan nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH.

Nije tu bilo ništa toliko spektakularno, jer je ista mjera bila dogovorena sa Srbijom još tri mjeseca prije. Ipak, razlika je u tome što se ova mjera sa Srbijom počela provoditi nekoliko mjeseci nakon što je donesena odluka, dok 20 mjeseci nakon najava ne može se doći do bilo kakve informacije da li će se i kada početi primjenjivati ta mjera u BiH.

Bez emocija

Profesor na Univerzitetu u Sarajevu i politički analitičar Enver Kazaz kaže da od izjave Alije Izetbegovića da je ostavio BiH Erdoanu u amanet do Bakirove da mu je Erdoan brat traje obmanjivanje Bošnjaka. On ističe da to ide na način da se Erdoan nudi kao osmanlijski simbol i da na osnovu toga želi posebno tretirati BiH.