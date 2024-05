UIO BiH ni nakon tri mjeseca nije raspravljala o inicijativi za povrat PDV-a na hranu i opremu za bebe

Vijeće ministara uputilo je inicijativu Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u februaru, no na njihov odgovor se još čeka.

Inicijativa zastupnika Branislava Borenovića (PDP) i Mire Pekić (PDP) u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, a kojom se predviđa povrat PDV-a na hranu i opremu za bebe roditeljima i starateljima djece do dvije godine, usvojena je početkom decembra prošle godine.

Ranije je za “Avaz” predlagačica Mira Pekić kazala da inicijativa podrazumijeva uhodan način vraćanja PDV-a, na način da se roditelji i staratelji registriraju u PDV sistem, gdje bi im na osnovu njihovog zahtjeva i dokaza bio omogućen povrat poreza.

Nije prvi put

Ovo nije prvi slučaj da postoji otpor u UIOBiH prema inicijativama koje ugrožavaju postojeću praksu da se porez od 17 posto plaća na sve proizvode, slično je bilo u prošlom mandatu u vezi s diferenciranom stopom PDV-a.

- Uprava za indirektno oporezivanje se ponaša kao zatvoren sistem, gdje jedino ono što vodi povećanju prihoda od PDV-a ima smisla i oni to prihvataju, a sve ostalo se glatko odbije. Postavlja se pitanje čemu stvarno služi Parlamentarna skupština BiH. Osim toga što se lideri dogovaraju u kafanama i te dogovore donose u institucije, a i ono što pokušamo da uradimo, tačnije ove inicijative, sve to dolazi do zida te nemamo mehanizam da natjeramo UIO da nešto uradi – rekla je ranije Pekić za “Avaz”.