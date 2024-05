Zbog održavanja tunela: Zatvorena preticajna traka na dionici autoputa A1 Tarčin-Lepenica

Zbog potreba redovnog održavanja tunela Grab, 25. novembar i Vis, zatvorena je preticajna traka na dionici autoputa A1 Tarčin-Lepenica. Saobraća se voznom trakom do završetka radova.

U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu M-17 Nemila-Zenica (kod poslovne zone Pečuj), zbog čega vozila svakog dana osim nedjelje od 07 do 17 sati saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. S obzirom da je ova dionica izrazito frekventna, formiraju se duge kolone vozila u oba smjera. Zbog asfaltiranja, danas je zatvoren ulaz (skretanje) za Poslovnu zonu Pečuj u Zenici. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Pehare-Poslovna zona Pečuj-ulaz u Zenicu.

Počeli su sanacioi radovi na putnom pravcu Lašva-Kaonik (u naselju Grablje), zbog čega se na mjestu radova saobraća naizmjenično, jednom trakom (postavljeni semafori). Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Tarčin-Konjic, Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Zbog deminiranja terena na putnim pravcima Brčko-Cerik (Malezijski put) i Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja.

Za večeras u 21 sati najavljen je polazak vangabaritnog tereta iz Zenice autoputem do Tarčina. Planirano je da na odredištu bude sutra (subota) ujutro u 05 sati. Prevoz će imati obezbjeđenu policijsku pratnju koja će kratkotrajno zatvarati ili usporavati saobraćaj. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Na graničnim prelazima Gradina i Bosanska Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.