Prognoza do sredine naredne sedmice: Temperature do 29 stepeni, ali uz pljuskove i grmljavinu

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sunčanije će biti u prvom dijelu dana. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na sjeveru do 22, a dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 29 stepeni.

Sunčano jutro

U Sarajevu jutro sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U drugom dijelu dana su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.

Prvog dana nove sedmice, 20.maja, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U utorak, 21. maja, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna od 20 do 26, na sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni.

Slab vjetar

U srijedu, 22. maja, bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima lokalnim pljuskovi su mogući na jugu i jugozapadu zemlje. U ostatku dana širom zemlje lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu i sjeveru zemlje do 20, a dnevna od 18 do 24 stepena.