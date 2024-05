CIK tvrdi: Dokaze o krađi na izborima u Mostaru smo poslali Tužilaštvu HNK

Na sjednici Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić je prokomentarisala tekstove napisane u "Dnevnom avazu" vezano za izbornog kradljivca Anela Kljaku, kojem su 2020. godine članovi biračkih odbora dopisali najmanje 1.580 glasova.

Ona tvrdi da se prenose dezinformacije na račun Centralne izborne komisije BiH.

- Slušamo kako CIK BiH Tužilaštvu BiH nije poslala dokaze o krađi koja se desila 2020. godine na izborima. Radi plasiranja tačnih informacija u javnost, s obzirom da nas u vezi s tim niko nije pitao, želim da istaknem da sam tražila hronologiju postupanja CIK BiH vezano za 13 biračkih odbora u Mostaru na izborima 2020. godine. Podsjetit ću da smo ispunili svoju zakonsku obavezu i da smo u aprilu 2021. godine nadležnom kantonalnom tužilaštvu podnijeli prijavu protiv predsjednika i članova 13 biračkih odbora. Zašto Tužilaštvu HNK, a ne Tužilaštvu BiH? Prijavu podnosimo nadležnom tužilaštvu, a na lokalnim izborima to je bilo Tužilaštvo HNK, što smo i učinili - kazala je Hadžiabdić.

Povreda na biračkim mjestima

Navela je da su to uradili zbog povreda na biračkim mjestima, a koje su se odnosile na netačno brojanje glasova i sumnje u neistinito upisivanje izbornih rezultata.

- Smatrali smo da je učinjeno krivično djelo, podnijeli smo te prijave i to je poslano u aprilu 2020. godine. Tek u maju 2022. godine smo dobili informaciju o tome da se neće provoditi istraga. Nakon što smo razočarani time da se neće provoditi istraga u tim predmetima, mi smo u maju 2022. podnijeli pritužbu na naredbe o tome da se neće provoditi istraga. To smo uradili prema Federalnom tužilaštvu za svih 13 biračkih odbora. U decembru su sve te pritužbe odbačene. Oni su ih odbili kao neosnovane i to ne osporavajući sumnju u počinjenje krivičnog djela izborna prevara, nego da se nije moglo utvrditi ko je počinitelj krivičnog djela. Zbog svega ovog, ono što je nama preostalo, zbog načela da se ne može dva puta o istom, čekali smo da se završi istraga da bi pristupili sankcionisanju u prekršajnom postupku. Tada smo visokim novčanim kaznama ih sankcionisali i zabranili im rad u naredne četiri godine - navela je Hadžiabdić.

Zaštita integriteta

Istakla je da su posvećeni zaštiti integriteta i transparentnosti.

Podsjećamo, "Dnevni avaz" je napisao tekst gdje je pisao u Anelu Kljaki, koji je krao glasove od kolega unutar liste na kojoj se nalazio. No, ono što je namjera našeg teksta nije to da se tada nije podnijela prijava, nego da se u svjetlu novih informacija o Sky komunikaciji u kojoj se spominje Anel Kljako i to da ima "čovjeka u CIK-u" su se Tužilaštvu BiH trebali dostaviti i sve informacije o njegovoj izbornoj krađi 2020. godine, koje bi potvrdile navode da on ima osobe u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.