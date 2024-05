Hadžiabdić: Važno je da istraga u Sky prepiskama bude prioritet Tužilaštvu

U Sarajevu je danas održana sjednica Centralne izborne komisije BiH, gdje se predsjednica Irena Hadžiabdić, osvrnula na tekstove napisanim na portalima "Istraga.ba" i "Dnevnom avazu", a koji se tiču Sky poruka članova narkokartela "Tito i Dino".

- Radi se o tome da je, nažalost, u prepisci Sky komunikacije i određenim konverzacijama došlo do izlaganje nekog CIK-a, što je vrlo ozbiljna stvar. Ozbiljna je stvar za ovu instituciju da se u takvim kontekstima povlače imena iz CIK-a. U saglasnosti s vama, kada je to osvanulo u medijima u četvrtak navečer, odmah sam u petak ujutro podnijela krivičnu prijavu protiv NN lica sa namjerom da se taj slučaj uzme kao prioritetan i što prije istraži - istakla je Hadžiabdić.

Podsjetila je da su jučer na kolegiju ponovo otvorili diskusiju na tu temu, namjeravajući da šalju i urgenciju.

- Jutros su me jako obradovali navodi iz medija, koji su provjerili stanje naše prijave u Tužilaštvu i Tužilaštvo je to promptno uzelo u rad i nadam se da će brzo provesti kvalitetnu istragu i informirati javnost o čemu se radi. Vrlo je važno da ova istraga bude prioritetna i da nadam se da će staviti rezultate i staviti tačku ili otvoriti proces protiv nekog, da ne snosimo kolektivnu krivicu za nešto što nam je potpuno nepoznato i što ruši provjerenje u proces - rekla je Hadžiabdić.

Podsjećamo u Sky poruci od 15. aprila 2020. godine Haris Behram piše Edinu Gačaninu Titu:

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka što je savjetnik Fahrudina Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a (Centralne izborne komisije). Izvukao sam sve informacije od njega, koliko plaća kutije, ljude, veze i sad će sve to biti naše. Dva dana sam s njim proveo i moj brat je njegov prijatelj koji ga je zajedno sa mnom uvjerio. Njega se SDA u Mostaru najviše boji.