Zašto CIK Tužilaštvu BiH nije poslao svoje dokaze o Kljakinoj krađi?

Anel Kljako krao je od kolega unutar svoje koalicije, a koju su činili SDA, SBB, DF, SBiH, BPS – S. H. i na taj način je ovaj dan, s obzirom na to da je bila riječ o izborima nakon 12 godina, od praznika demokratije napravio još jednu farsu, gdje su mnogi poželjeli da do izbora nije ni došlo.

Svjedoci su u Općinskom sudu u Mostaru, a što je Sud uzeo kao validno, do u detalje raskrinkali Kljakine podvale, da je on tobože izbačen iz stranke zbog glasanja za gradonačelnika Mostara!?

"Uvećavao vlastiti broj glasova"

- Kljako je bio jedan od kandidata na listi SBB-a, s tim da ne znam sa sigurnošću koliko je osvojio glasova, jer je to bilo prije više od tri godine. Njegova grupa je kroz biračke odbore uvećala broj glasova za njega. Koliko se sjećam, radilo se o nekih 300 glasova više od stvarnog stanja koje je naknadno utvrdio CIK, a na osnovu čega je SBB, s predsjednikom Fahrudinom Radončićem, formirao komisiju s ciljem utvrđivanja da li je došlo do zloupotreba, krađe, uvećavanja određenog broja glasova za Kljaku. Komisija je formirana u ime SBB-a te je na osnovu izvještaja CIK-a sačinjen zapisnik kojim se utvrdilo da je gospodin Kljako na vanrednim lokalnim izborima, uvećavajući vlastiti broj glasova na nezakonit način, direktno oštetio SBB i urušio njegov ugled kako u samom gradu Mostaru, tako i u čitavoj BiH. Shodno navedenom, komisija je donijela odluku da se gospodin Kljako isključi i izbaci iz SBB-a i pošalje poruka javnosti kako SBB ni na koji način neće tolerirati bilo kakvu vrstu krađe i zloupotrebe svojih mogućnosti po osnovu određenih položaja - ispričao je svjedok.

Svjedok je nadalje pojasnio, što je jasno navedeno u zapisniku Suda:

- Kljaki, tadašnjem predsjedniku Kantonalne organizacije HNK SBB-a, data je mogućnost da u ime SBB-a popuni navedena mjesta u biračkim odborima. Na žalost SBB-a, Kljako je zloupotrijebio ovlaštenje SBB-a i biračke odbore popunio svojim ljudima, a ne ljudima i članovima SBB-a. Na taj način mi kao SBB nismo imali ni uvid ni mogućnost da dobijemo adekvatnu sliku niti stvarno stanje koliko glasova SBB ima na kraju izbornog ciklusa.

Narkokartel "Tito i Dino" ima svog čovjeka u CIK-u

Podsjetimo, u šokantnim prepiskama putem Sky aplikacije Mostarac Haris Behram, osumnjičeni i uhapšeni u akciji "Crna kravata 2“, pisao je vođi narkokartela "Dino i Tito“ Edinu Gačaninu, koje datiraju iz 2020. godine, između ostalog:

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat onog momka (Anel Kljako) što je savjetnik Fahrudina Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on prijeđe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a (Centralne izborne komisije).

SBB ga ekspresno izbacio iz stranke

Zbog toga je SBB, čiji je Kljako bio član, ekspresno reagirao i izbacio ga iz stranke, a osim što ga je NES prigrlio u svoje okrilje, oni, pored brojnih kadrova iz Krajine i Zeničko-dobojskog kantona, u njemu vide nadu za budućnost.