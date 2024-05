Povodom rezolucije o genocidu u Srebrenici: Mladi Mostarci u tišini postavili izložbu fotografija „Kad majčina suza kane“

U potpunoj tišini danas su tačno u podne u parku stećaka ispred Centra za kulturu mostarski osnovci, zajedno s građanima, postavili izložbu fotografija „Kad majčina suza kane“ Esada Esse Lukača.

Povod ovoj izložbi je glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji kojom bi 11. juli bio proglašen međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

- Željeli smo još jednom da progovorimo o Srebrenici, mada, govoriti o Srebrenici je teško. Teško je naći riječi i mi smo odlučili da i ova postavka bude predstavljena na jedan poseban način, da to ne bude klasično otvorenje već da to bude u našem parku stećaka, mjesto koje nosi i historiju i poruku, da se zamislimo nad svojim rukama i mislimo da se neko treba zamisliti nad svojim rukama i da je to davno trebao učiniti.

A, mi svojim rukama možemo učiniti da barem svojim rukama postavimo ovu izložbu - rekao je Dario Terzić, urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar.

Izložba je posvećena majkama Srebrenice i govori o jednom od najmračnijih trenutaka u novijoj historiji - genocidu, neopisivoj tragediji koja se dogodila prije skoro trideset godina.

- Moj najjači motiv da još jednom pokažem ove fotografije je najviše zbog onih koji kažu:

„Zar nije više dosta Srebrenice“ ?

Srebrenice nikad nije dosta. I, zbog toga sam ovdje da počnemo njegovati kulturu sjećanja. Mi imamo jako izraženu kulturu zaborava, ali kulturu sjećanja i kulturu pamćenja nemamo. Pa, neka počne od ovog trenutka. Neka ove mlađe generacije zapamte i neka nastave ovaj put, da to ne budu generacije koje boluju od neke kolektivne amnezije, pa da zaboravljamo sve što nam se dešavalo - riječi su, kojima se, između ostalog, autor izložbe obratio publici.