Fikret Alić, "čovjek iza žice", za "Avaz": Ne daj Bože nikome na svijetu takvo zlo da se desi

U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 32. godišnjica formiranja logora Trnopolje, kroz koji je prošlo 23.000 logoraša. Najmasovniji logor za civile od Drugog svjetskog rata poznat je i po "logorašu iza žice" Fikretu Aliću. Njegova fotografija iz avgusta 1992., na naslovnoj strani magazina "Time" obišla je svijet, a Fikret je postao simbolom logoraša u BiH i patnje kroz koju su prošli u ovom, ali I drugim logorima.



"Tražili su me"

- Nakon te fotografije preživio sam i prozivanja od banjalučke, ruske i rumunske ili ne znam više ni koje televizije. Nekoliko dana poslije tražili su me da me ubiju, kao što su ubili mnoge. Svaku noć su odvodili ljude, žene, djecu i nikad se niko od njih nije vratio. Osim jednog Nedžada koji je vraćen premlaćen, od kojeg su radili šta su htjeli. Ukratko, dešavalo se zlo koje ne daj Bože nikome na svijetu da se desi - kazao nam je Alić.

U logor Keraterm, a potom Trnopolje došao je sa 86 kilograma, a na poznatoj fotografiji imao je samo 48. Mučen i izgladnjivan nije više mogao izdržati pa se, rizikujući da bude ubijen, presvukao u žensku odjeću i u konvoju sa ženama i djecom stigao do Travnika. Tu je u komi proveo deset dana. Liječenje je nastavio van BiH, a od 2009. ponovo živi u svom Kozarcu.

- Drago mi je što će se 30. maja u Trnopolju konačno zvanično otvoriti Spomen soba, koja će ostati budućim naraštajima. Da uče o tome šta smo preživjeli i kakve su strahote i užasi počinjeni u tom logoru - dodaje Alić.

Bolja budućnost

Nadu da će ova zemlja konačno krenuti ka boljoj budućnosti daje mu i odluka Generalne skupštine UN-a koja je usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

- Nakon 32 godine pozitivno je što je svijet konačno odlučio da prizna genocid. Uvijek sam se plašio da će se to desiti kasno, da se to uradilo na vrijeme možda se ne bi desili ratovi u Ukrajini i Palestini. Konačno možemo očekivati nešto pozitivno. Ni ja nisam za to da je jedan narod genocidan, ali ako nisi onda nemoj dizati Ratka Mladića koji je taj genocid napravio i od jednog ratnog zločinca praviti ikonu. Ova država pripada svim narodima koji u njoj žive - ističe Fikret Alić.