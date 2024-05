Nešković Zoran i ostali: Otac bio iscrpljen i izubijan

Na suđenju za zločine na području Rogatice, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine iznio je saznanja o fizičkom zlostavljanju njegovog oca u logoru “Rasadnik“.

Emsud Karić kazao je da je živio s porodicom u Žepi do jula 1995., kada su njegovi roditelji napustili to područje. On je rekao da njegov otac Alija nije bio vojno angažovan, a da je roditelje ponovo vidio poslije rata u Zenici. Kako je naveo, njegov otac je loše izgledao, piše detektor.ba.

- Iscrpljen, mršav, izubijan - kazao je svjedok.

Rekao je da je otac pričao kako su ih u logoru tukli, a jedno od imena koje je spomenuo bilo je Đerić. Saznao je da je otac tokom zatočeništva išao kopati kanale i kositi travu.

- Nije meni toliko pričao, nisam htio da ga podsjećam - rekao je Karić, dodajući da je njegov otac kasnije oslijepio.

Za nečovječna postupanja, ubistva i seksualna zlostavljanja nad civilima počinjena u zatočeničkom objektu “Rasadnik” u Rogatici – od kraja jula do 22. decembra 1995. godine – optuženi su Zoran Nešković, Panto Pantović, Slaviša Đerić, Nenad Ujić i Pero Despet. Nešković je optužen u svojstvu komandira, a ostali u svojstvu stražara.

Odbrane nisu imale pitanja za Karića, navodeći da svjedok ima samo posredna saznanja.

Suđenje se nastavlja 10. juna.