Ostalo je još samo sedam dana do najvećeg turističkog događaja u jugoistočnoj Evropi: Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja

Ostalo je još samo 7 dana do najvećeg turističkog događaja u jugoistočnoj Evropi. USAID Turizam Vas s velikim zadovoljstvom poziva da se registrujete već danas i osigurate Vaše mjesto na Samitu Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja, koji će se održati 6. i 7. juna u Sarajevu, u Hotelu Hills.

Za registraciju, molimo Vas da posjetite link:

https://bit.ly/RI-Sarajevo-Registration

Za pregled agende, molimo Vas da posjetite link:

https://bit.ly/RIS_Sarajevo

Iskustvo, znanje i najbolje prakse u turizmu su okosnica ovog događaja, te jedan razlog više da ne propustite ovu sjajnu priliku, jer su partneri Samita omogućili potpuno besplatno učešće.

Turizam je treća najveća industrija na svijetu, odgovorna za više od 10% globalne zaposlenosti i 40% novih poslovnih start-up-a. Ipak, jedna od vodećih prednosti za ekonomski razvoj je to što je turizam povezan s brojnim drugim industrijama i lancima vrijednosti, od hrane i namještaja do kreativnih industrija, infrastrukture i finansija. To direktno utiče na BDP i čini turizam jednim od najvažnijih pokretača ekonomske aktivnosti u brojnim zemljama svijeta.

Prepoznajući ovaj potencijal, USAID Turizam, u saradnji s međunarodnim partnerima The Global Travel & Tourism Resilience Council i Travolution, okuplja svjetske lidere iz svijeta turizma kako bi u Bosni i Hercegovini predstavili inovativna rješenja i najbolje svjetske prakse za održivi razvoj turizma. Samit će poslužiti kao platforma za razvoj novih prilika u Evropi, te umrežavanje sa liderima iz cijelog svijeta, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Balkan, Bliski Istok, Sjeverna Afrika i druge regije.

Istražite Vašu nišu interesovanja u turizmu uz svjetske lidere i odaberite panele na kojima želite prisustvovati:

• Strategije za otporan i profitabilan sektor

• Poticanje investicija u destinacije

• Razumijevanje poslovnih rizika i njihovo ublažavanje

• ESG imperativi za održivi razvoj

• Upravljanje destinacijama i marketing destinacija

• Korištenje resursa destinacija za ekonomsku i društvenu dobit

• Priroda i biodiverzitet u diferencijaciji destinacija

• Poticanje poduzetništva u tehnološkom sektoru lanca vrijednosti putovanja i turizma

• Digitalna rješenja za globalne izazove u turizmu