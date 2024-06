Epidemija morbila ne jenjava, odgovorni u KS ne znaju šta dalje: Zašto vlast ne zatvori vrtiće

Iako morbile, veoma opasno virusno oboljenje, od početka ove godine haraju našom zemljom, vrtići u Kantonu Sarajevo i dalje normalno rade. To ništa ne bi bilo iznenađujuće da nije poznat podatak da je sve više djece oboljelo od morbila, i to baš vrtićkog uzrasta.



Bez odgovora

Povodom toga smo u petak kontaktirali ministricu za odgoj i obrazovanje KS Naidu Hota-Muminović da nam objasni zašto vrtići i dalje rade ako se zna da ima mnogo nevakcinisane djece, kao i oboljele, te da to predstavlja rizik od daljnjeg širenja morbila. Također nas je zanimalo da li će se poduzeti neke aktivnosti s ciljem prevencije kada su vrtići u pitanju.

Međutim, na sva naša pitanja odgovor ministrice Hota-Muminović bio je da neće stići odgovoriti jer je upit došao u 11 sati, a ne ranije. Nakon ovog odgovora zapitali smo se da li je birokratija važnija od života djece. Očito da jeste. Jer, kako je moguće da se ne mogu napisati dvije rečenice u kojima će se sve objasniti. Ne, izgleda da je to teško, a djeca? Ma snaći će se roditelji i djeca nekako.

Nakon ministrice Hota-Muminović pozvali smo ministra zdravstva KS Enisa Hasanovića, koji nam je potvrdio da je 16. januara proglašena epidemija morbila u KS te da je vrh epidemije bio krajem aprila i početkom maja, ali da sada dnevni broj oboljelih pada.

- Početkom maja smo imali 110 oboljelih u jednom danu, a sada je to 30. Pada broj, ali epidemija ostaje na snazi i ostat će sve dok ima slučajeva oboljelih - naveo je Hasanović.

Nije efektivno

Pitali smo ministra zašto se vrtići ne zatvore dok epidemija ne prođe. Odgovor je bio da to nije efikasno.

- Što se tiče zatvaranja vrtića i škola u piku, kada je najveći broj zaraženih, imali smo sastanak svih infektologa, epidemiologa i pedijatara, gdje je rečeno da to nije efektivno, da se to ne radi nigdje u Evropi. To ne pomaže zato što je 99 posto prenosivost virusa kod djece koja nisu vakcinisana, tako da smo mi tu odustali. Posebno sada se ne trebaju zatvarati jer pada broj oboljelih. Naravno, mogli bismo zatvoriti vrtiće kada bi nam Zavod za javno zdravstvo to preporučio, a njihov odgovor je bio da to ne dolazi u obzir jer nije efektivno - naveo je Hasanović.

Više vakcinisane djece

- Morbile su se pojavile isključivo zbog niskog obuhvata vakcinacije. U Sarajevu je broj imunizacije pao na 50 posto, a trebao bi biti 95 posto da bi se stvorio kolektivni imunitet. Jedina efikasna mjera protiv ovog oboljenja je vakcinacija. Mi smo otvorili dva dodatna vakcinalna punkta i vakcinisali smo gotovo 7.000 djece za pet mjeseci u 2024., a prošle godine je vakcinisano samo 5.000. Zato sada pada broj oboljelih. Od januara do petka, 31. maja, broj oboljelih u KS iznosio je 3.347 - kazao je Hasanović.

Ne razumijem da je neko spreman platiti kaznu prije nego vakcinisati dijete, ali te kazne su male. Ne razumijem da roditelj plati kaznu i tako ugrozi zdravlje svog djeteta, naveo je Hasanović.