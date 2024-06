Direktorica misije USAID-a o Samitu otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja

Sarajevo će 6. i 7. juna biti domaćin prestižnog turističkog događaja pod nazivom Samit Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja.

USAID-ov Projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) u saradnji s međunarodnim partnerima The Global Travel & Tourism Resilience Council i Travolution, okuplja svjetske lidere iz svijeta turizma kako bi u Bosni i Hercegovini predstavili inovativna rješenja i najbolje svjetske prakse za održivi razvoj turizma.

Samit će poslužiti kao platforma za razvoj novih prilika u Evropi i umrežavanje s liderima iz cijelog svijeta, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Balkan, Bliski Istok, Sjevernu Afriku i druge regije.

Koji su glavni ciljevi Samita Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja i kako su ti ciljevi usklađeni s misijom USAID-a u Bosni i Hercegovini?

Glavni ciljevi Samita Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja su promoviranje održivog rasta i otpornosti u sektoru turizma i putovanja. Ovi ciljevi usklađeni su s ciljevima USAID-a u BiH kroz podršku ekonomskom razvoju, jačanje regionalne saradnje i usvajanje održivih praksi. Iz tog razloga, fokusiramo se na traženje inovativnih rješenja koja nas vode boljoj zaštiti okoliša, snažnijim lokalnim zajednicama i održivom upravljanju prirodnim i kulturnim resursima. Ovim važnim događajem otvoramo vrata saradnje ne samo u regiji, već i u cijelom svijetu, a Bosnu i Hercegovinu predstavljamo kao zanimljivu turističku destinaciju koja nudi mnoštvo sadržaja turistima različitih profila - kaže Courtney Chubb, direktorica misije USAID/BiH.

Koji su ključni izazovi s kojima se suočava sektor turizma i putovanja u jugoistočnoj Evropi, a o kojima ćemo moći čuti nešto više tokom Samita?

Učesnike očekuje bogat program koji je pažljivo planiran tako da odgovori na najvažnija pitanja iz oblasti turizma i srodnih sektora. Razgovarat ćemo o najboljim praksama u upravljanju rizicima poslovanja, vođenju turističke destinacije i digitalnoj transformaciji. Govorit ćemo i o strategijama za stvaranje turizma koji će biti otporan na nestabilnosti i globalne ekonomske poremećaje. Kroz dijalog i saradnju, prepoznat ćemo rješenja usmjerena na revitalizaciju turističkog sektora u jugoistočnoj Evropi. To podrazumijeva primjenu pametnih i održivih praksi iz IT industrije koje su omogućile bolji kvalitet pružanja turističkih usluga u svim segmentima industrije, od hotelskih rezervacija i turističkih atrakcija do s njima povezanih usluga poput putničkog osiguranja i razmjene valuta. Ovaj način povezivanja usluga zovemo “lanac vrijednosti”, a na ovogodišnjem Samitu ćemo tražiti nove puteve do povećanja vrijednosti i kvaliteta svake stepenice turističkog putovanja.

Koji je značaj inovacija u sektoru turizma i putovanja i kako će samit predstaviti važnost sinergije između turizma i IT industrije?

Inovacije su ključne za sektor turizma i putovanja jer potiču rast, posjetiteljima pružaju bolja iskustva i povećavaju učinkovitost. Novi trendovi putovanja ukazuju na to da potreba ljudi za bržim, sigurnijim i efikasnijim načinom putovanja vodi ka kreiranju važnih tehnoloških rješenja. Zbog sve značajnijeg utjecaja IT industrije posljednijh decenija, došlo je do porasta online tržišta putovanja i digitalizacije usluga u turizmu. Samit će se baviti i perspektivama umjetne inteligencije (AI) i načinima na koje AI mijenja radno okruženje i razmišljanje turista o putovanjima. Primjera radi, ljudi koriste AI za virtuelni prikaz destinacije i putovanje kroz metaverzum kako bi se povezali s važnim trenucima i uspomenama na destinacije koje su posjetili, o čemu će biti riječi na jednom od panela. Ovaj panel će biti posvećen iskustvima govornika o integrisanju inovativnih praksi u tradicionalne modele usluga u turizmu. Jedna od govornica je i Jessica Mathias, generalna direktorica za održivost u jednoj od vodećih IT kompanija u turizmu, Sabre.

Na Samitu Otpornost i inovacije u sektoru turizma i putovanja održat će se takmičenje za IT startup kompanije. Šta mladi poduzetnici koji su poslali prijave i prošli uži krug izbora mogu očekivati od ovog takmičenja? Koja je poruka ovog takmičenja na kojem je IT sektor u službi promocije destinacije?

Takmičenje u predstavljanju ideja pružit će lokalnim i regionalnim startup kompanijama priliku da pokažu svoja inovativna rješenja globalnoj publici, uključujući potencijalne investitore i lidere industrije. Nadamo se da ovakva predstavljanja vode ka dragocjenim poznanstvima, mentorstvu i investicijskim prilikama koje mladim poduzetnicima pomažu razviti svoje poslove. Nagrada za pobjednike takmičenja je 10.000 dolara kako bi mogli nastaviti razvijati svoje ideje u Bosni i Hercegovini. Isticanjem inovativnih startupa samit želi inspirirati nove ideje za bržu digitalizaciju usluga i promociju tehnološkog napretka unutar turističkog sektora.

Kako će Samit utjecati na ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine i koju dugoročnu korist očekujemo?

Samit će promovirati državu kao atraktivnu destinaciju za investicije u turizam i razvoj novih turističkih proizvoda. Sveobuhvatni program istaknut će kulturna i prirodna bogatstva zemlje, promovirajući je kao idealnu destinaciju za održivi turizam i putnike svih profila. Dugoročna korist koju očekujemo podrazumijeva povećanje broja međunarodnih dolazaka, otvaranje novih radnih mjesta i rast lokalnih preduzeća. To direktno utiče na lokalni ekonomski rast širom Bosne i Hercegovine, s jasnom vizijom da bh. građani ostvaruju značajnije prihode od pružanja usluga u turizmu u svojim lokalnim zajednicama. Važno nam je da svi posjetitelji, predstavnici vladinog, nevladinog i i privatnog sektora budu svjesni stvarne vrijednosti domaće turističke ponude na svjetskom nivou i da poučeni tim primjerom nastave modernizirati usluge koje će državu pozicionirati visoko na svjetskoj turističkoj mapi. Registracija za učešće na Samitu otvorena je još neko vrijeme pa pozivamo sve aktere u sektoru turizma i putovanja da se registriraju i uživaju u bogatom programu. Prijaviti se možete putem linka: https://bit.ly/RISarajevo2024-registration. Očekujemo vas u što većem broju 6. i 7. juna, u kongresnom centru Hotela Hills u Sarajevu.

Za kraj, možete li nam ukratko predstaviti USAID-ov projekt Turizam i njegove najznačajnije rezultate?

Vlada SAD-a kroz ovaj projekt s ponosom podržava turistički sektor Bosne i Hercegovine. Tokom pet godina ulažemo 20 miliona američkih dolara u razvoj ljudskih resursa u turističkom sektoru, bolji pristup sredstvima finansiranja za turističke kompanije, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, usklađivanje politika i propisa, kreativno brendiranje i promoviranje destinacija. Bosna i Hercegovina ima izuzetan turistički potencijal koji se ogleda u njenom bogatom kulturnom naslijeđu, prirodnim ljepotama i neiskorištenim turstičkim mogućnostima koje privlače putnike iz cijelog svijeta. Održivi turizam donosi ekonomski rast i stvara uravnoteženi pristup koji njeguje kulturu, čuva prirodu i jača lokalne zajednice. Kroz ovaj projekt Vlada SAD-a sarađuje s lokalnim partnerima nudeći turistička iskustva s interesom zaštite zajednice i okoliša te očuvanja naslijeđa države za buduće generacije. USAID-ov projekt Turizam već je ostvario značajne rezultate, kao što su usvajanje dugoročnih strategija razvoja turizma u FBiH i RS-u, predstavljanje turističkih potencijala destinacije na vodećim međunarodnim sajmovima i konferencijama, razvoj online platforme za učenje Turizam Academy i stalne podrške inicijativi Najljepša sela BiH. Više detalja možete pronaći na web stranici i društvenim mrežama projekta www.turizambih.ba.