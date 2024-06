Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto za "Avaz": Približit ćemo Sarajevo i Podgoricu

Kao velika vijest sa sastanka ministra prometa i komunikacija BiH Edina Forte (NS) i ministra prometa i pomorstva Crne Gore Filipa Radulovića odjeknulo je da će se u julu raspisati tender za izgradnju mosta preko rijeke Tare na lokaciji Hum - Šćepan Polje.



O ovom pitanju, ali i drugim aktuelnim temama razgovarali smo s ministrom Edinom Fortom.

Izgradnja mosta

Koliko je važno povezivanje Sarajeva i Podgorice i kada bismo mogli napokon imati normalan granični prijelaz između ove dvije države? Da li se može očekivati i rekonstrukcija ceste od Foče do Šćepan Polja?

- Radna grupa radi na pripremi tenderske dokumentacije, kako bi se, u skladu s prethodnim dogovorima, izabrao izvođač radova i uveo u posao do kraja tekuće godine, što je naša zajednička želja. Radi se o izgradnji novog mosta, ali taj posao uključuje i potrebu izgradnje priključnih dionica s obje strane mosta. Naravno, pitanje graničnog prijelaza je prethodno usaglašeno kroz sporazum o graničnim prijelazima između dvije zemlje, gdje je dogovoreno da se, na ovom prijelazu, zajednički granični prijelaz radi sa strane Crne Gore.

Obaveze u vezi s izgradnjom i opremanjem ovog graničnog prijelaza time preuzima Crna Gora. Uporedo, provode se aktivnosti na pregovaranju finansijske konstrukcije za dionicu od Broda na Drini do novog mosta, a očekujemo da će i ovaj posao biti okončan na vrijeme i da će izgradnja kompletne dionice pratiti dinamiku izgradnje međudržavnog mosta. Podsjećam, ova dionica je na mreži evropskih cesta i za nas je izgradnja potpuni prioritet. Izgradnjom ove dionice skratit će se rastojanje i ubrzati saobraćaj između glavnih gradova dvije države, što ima i pozitivan utjecaj na lakšu razmjenu ljudi, roba i usluga, što otvara novi ekonomski potencijal saradnje ove dvije zemlje.

U kojoj je fazi projekt rekonstrukcije mosta Brčko - Gunja?

- Projekt rekonstrukcije međudržavnog mosta kod Brčkog trenutno je u fazi pripreme tenderske dokumentacije za izbor izvođača za izradu glavnog projekta rekonstrukcije mosta. Očekujemo da će, najkasnije sljedećeg mjeseca, tender za izbor biti objavljen, kako bismo do kraja godine imali izrađen i odobren glavni projekt rekonstrukcije s pratećim studijama. Prema našim očekivanjima, radovi na rekonstrukciji mosta bi mogli započeti početkom naredne godine.

Plan rasta

Kako komentirate blokade koje traju na državnom nivou već mjesecima? Da li će propasti prva tranša iz Plana rasta zbog neusvajanja budžeta?

- Ne vjerujem da će prva tranša propasti. Mislim da će doći do usvajanja budžeta. Ali činjenica jeste da se radi o blokadi, što je svojevrstan politički pritisak. Samo onaj ko ga stvori može reći kad će prestati s pritiskom, ali također mora znati da s njim neće proizvesti ništa. Ako neko ne uputi budžet, a to mu je posao, on mora znati da takvo ponašanje ima svoju cijenu.

Srebrenica i Velika Kladuša u kontekstu lokalnih izbora su u posljednje vrijeme glavna tema. Kako komentirate to što DF i SDA povlače podršku Vašem kandidatu intervencijom viših organa stranke? Koliko je važno da u Srebrenici bude zajednički probosanski kandidat na izborima?



- Da Srebrenicom više ne bi upravljala politika negiranja genocida, mora joj se suprotstaviti samo jedan kandidat iza kojeg bi stali svi koji su patrioti i koji su progresivni. Ako ih ima više, svi oni su unaprijed potpisali svoj poraz. Slična situacija je i u Velikoj Kladuši. Paradoksalno je da i u jednom i u drugom slučaju na razjedinjavanju patriota i omogućavanje pobjede retrogradnih politika najviše rade oni koji najglasnije viču da su patriote. Vjerujem da će na kraju ipak pobijediti razum i da će se interesi države uvijek staviti ispred stranačkih i ličnih interesa, a Naša stranka je to uvijek spremna uraditi.