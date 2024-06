Forto: Da bi bošnjački kandidat u Srebrenici imao šansu mora biti jedan

Ministar komunikacija i prometa BiH i predsjednik Naše stranke Edin Forto najavio je da će ove godine započeti realizacija projekta izgradnje novog međudržavnog mosta preko rijeke Tare na lokaciji Hum - Šćepan Polje.



Forto napominje da se cesta nalazi na proširenoj mreži evropskih cesta te da se za taj projekt mogu dobiti značajna sredstva.

-Nedavno sam išao u Budvu tim putem i svaki put insistiram da svi idu tom cestom da vide bruku i sramotu, kako su povezana dva glavna grada. Danas smo najavili raspisivanje tendera za most u Šćepan Polju, to je početak rješavanja cijele sporne rute. Ono što se treba dogoditi je finansiranje sa Svjetskom bankom, radi se o 100 miliona eura, koji će riješiti dio od Šćepan Polja do skretanja kod Foče, ali i popraviti cestu od Foče do Sarajeva - izjavio je Forto za N1.

Negatori genocida

Govoreći o situaciji u Srebrenici i predstojećim lokalnim izborima, istakao je da je za Srebrenicu potreban jedan bošnjački kandidat koji će se suprotstaviti negatorima genocida.

-Da bi bošnjački kandidat imao šansu mora biti jedan i to je jasno, i iskreno se nadam da će biti jedan kandidat u Srebrenici ne zato jer nekog preferiram, već zato što mislim da su bošnjački kandidati koji su pobjeđivali u prošlosti zagovarali u Srebrenici politiku suživota i pomirenja, zbog toga bi bilo dobro da se okupe oko jednog kandidata i da on pobijedi - poručio je Forto.

O odnosu vladajućih partija na državnom nivou rekao je da je koalicija puno puta proglašena završenom, ali da Vijeće ministara održava sjednice i parlament funkcioniše.

Bespovratna sredstva

-Ne mogu da vjerujem da ćemo se odreći bespovratnih sredstava koja značajno mogu uticati na život građana i konkretne projekte - naveo je.

Ipak, kaže da blokade postoje, ali da su one stvar političkog pritiska na koji se neće pristati.

- Ja to zovem politički pritisak. Bilo kakva ucjena ili politički pritisak neće proizvesti ništa. Ako neko ne uputi budžet, a to mu je posao, on mora znati da takvo ponašanje ima svoju cijenu - poručio je Forto.