U RS se ne mogu dogovoriti: Višković poručio da neustavni "dan RS" ostaje 9. januara

Premijer RS Radovan Višković poručio je da neustavni "dan RS" ostaje 9. januara, a da će manji bh. entitet dodati Dan državnosti koji će slaviti zajedno sa Srbijom 15. februara.

Ponovo je kao krivce istakao strane ambasade u Sarajevu, rekavši da "ne žele da ova deklaracija zaživi u svjetlu kako treba da bude".

- Nema se šta komentarisati. Dovoljno je zaključak 29. iz deklaracije pročitati kako piše. Srpska nije ništa umanjila po pitanju "dana RS" 9. januara, nego uvodimo još jedan praznik, a to je Dan državnosti 15. februar - Sretenje. Umjesto da se pozdravi odluka RS i da uvedemo po prvi put dan državnosti koji za ovih 30 godina RS slavila, sada se pokušavaju praviti spinovi. Jasno mi je odakle to dolazi. Jedna je kuhinja, a to su ambasade u Sarajevu koje ne žele da ova deklaracija zaživi u svjetlu kako treba da bude - kazao je Višković za ATV.