Davorin Popović: 23. godišnjica smrti legendarnog Pimpeka

Popović je rođen 23. septembra 1946. godine u Sarajevu. Odmilja su ga zvali Dačo, nadimak Pimpek je dobio u djetinjstvu zbog male izrasline kraj lijevog uha, a kolege su mu dale i nadimak Pjevač. U mladosti se bavio rukometom i košarkom, u košarci je bio jedan od najtalentiranijih bekova u to doba u Sarajevu. Bio je kapiten KK Mlada Bosna (kasnije KK Željezničar), te kao standardni prvotimac odigrao više od 500 utakmica. Sportom se aktivno prestao baviti 1968. godine.

Rođen ruski pisac Ivan Aleksandrovič Gončarov

1812. - Rođen ruski pisac Ivan Aleksandrovič Gončarov, koji je sjajnim stilom opisao stagnaciju, mrtvilo i parazitizam ruskog plemstva polovinom 19. vijeka. Djela: romani "Obična priča", "Ponor", eseji "Milion grčeva", "Bolje ikad nego nikad", "Uspomene o Bjelinskom", putopis "Fregata Palada".

1918. - Franko Modiljani (Franco Modigliani), italijansko-američki ekonomista i nobelovac, rođen je na današnji dan. Postavio je temelje za rad “Hipoteza životnog ciklusa štednje”, koji se kasnije proširio na ponašanje potrošaca i agregatnu štednju. Godine 1985., dobio je Nobelovu nagradu za ekonomiju za stvaranje i razvoj hipoteze o životnom ciklusu štednje domaćinstva te za razvoj Modigilani – Millerovog teorema o troškovima kapitala.

1928. - Norveški polarni istraživač Rual Amundsen, prvi čovjek koji je osvojio Južni pol, nestao je tokom ljeta avionom iznad Sjevernog ledenog okeana. Ka Sjevernom polu je poletio pokušavajući da pronađe nestalu italijansku ekspediciju i očito je poginuo u avionskoj nesreći. Istraživao je predjele oko Sjevernog i Južnog pola i na najjužniju tačku Zemlje je dospio 14. decembra 1911., a Sjeverni pol je preletio u maju 1926. Prvi je, od 1903. do 1906., prošao cio Sjeverozapadni prolaz sjeverno od Amerike, između Atlantskog okeana i Beringovog moreuza, te, od 1918. do 1921., Sjeveroistočni prolaz sjeverno od Evrope, od Norveške do Beringovog mora. Napisao je djelo "Južni pol".

1936. - Umro ruski književnik Aleksej Maksimovič Pješkov, poznat kao Maksim Gorki, utemeljitelj socijalističkog realizma. Preminuo je u vrijeme okrutnih represalija Josifa Visarionoviča Džugašvilija - Staljina, pod okolnostima koje nikad nisu potpuno rasvijetljene. Najčešća i najuspješnija tema njegovog stvaralaštva je tzv. rusko dno u kojem se kreću malograđani, pobunjenici svih vrsta, izgubljeni i prezreni ljudi. Djela: priče, pripovijetke i romani - "Makar Čudra", "Starica Izergilj", "Maljva", "Konovalov", "Pjesma o sokolu", "Foma Gordejev", "Mati", "Pjesma o vjesniku oluje","Ljeto", "Trojica", "Ispovijest", "Gradić Okurov", "Čelkaš", "Život Mateja Kožemjakina", "Artomonovi", "Život Klima Samgina", "autobiografska" trilogija "Djetinjstvo", "Među ljudima" i "Moji univerziteti", drame "Malograđani", "Na dnu", "Na ljetovanju", "Djeca Sunca", "Varvari", "Neprijatelji", "Vasa Željeznova" (dvije verzije), "Jegor Buličov i ostali", uspomene "Lav Tolstoj".

1942. - Rođen engleski muzičar Pol Mekartni (Paul McCartney), član engleskog vokalno-instrumentalnog kvarteta "Bitlsi", koji su šezdesetih godina 20. vijeka postali najpopularniji rok sastav svih vremena. Poslije raspada "Bitlsa", 1972. godine, nastavio je samostalnu muzičku karijeru.

1993. – Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo slanje 7.600 "plavih šljemova" u šest gradova u BiH.