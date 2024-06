Vlastimir Đuza Stojiljković: 9. godišnjica smrti barda jugoslavenskog glumišta

Na današnji dan 2015. godine, umro je Vlastimir Đuza Stojiljković, legendarni srbijanski i jugoslavenski glumac i pjevač. Đuza se glumom amaterski bavio još kao srednjoškolac. Po završetku srednje škole upisao je Rudarsko-geološki fakultet, koji je napustio na trećem semestru i upisao se na Akademiju pozorišnih umjetnosti.

Profesionalnu karijeru započeo je 1951. u Beogradskom dramskom pozorištu, gdje je radio do 1968., nakon čega je prešao u Atelje 212. U BDP se vratio 1978. i ostao tamo do 1985., kada je ponovo prešao u Atelje 212, u kojem je igrao do penzije 1995.

Više od 130 uloga

Đuza je odgumio više od 130 uloga. Na filmu je debitirao 1957. u filmu “Tuđa zemlja” Jože Galea. Veliku popularnost stekao je filmom “Ljubav i moda”, za koji je otpjevao evergrin "Devojko mala", te ulogom Rodoljuba Petrovića u kultnoj jugoslavenskoj tv-seriji "Pozorište u kući". Zatim je s glumicom Milenom Dravić bio domaćin u šou programu "Lift za peti sprat". Krajem osamdesetih vodio je radio program "Zabavnik".

Stojiljković je također posuđivao glasove junacima brojnih crtanih filmova.