Stiže toplotni val, temperature iznad 40 stepeni: Čekaju nas pakleni dani

Vrhunac vrućine, dodaje, u našim krajevima očekujemo u subotu, kada će, uz curenje manje količine vlage u višim slojevima atmosfere, postojati mogućnost za lokalne nepogode, no i dalje uz zadržavanje vruće zračne mase.

Prvi mjesec meteorološkog ljeta započeo je u većem dijelu Evrope vlažnim i hladnim vremenom. No, taj će se obrazac promijeniti već ove sedmice, jer slijedi snažan toplotni val u južnoj, srednjoj i istočnoj Evropi. Predviđa se da će se temperature popeti iznad 30 stepeni, a u nekim zemljama i do 40. Najviše temperature predviđaju se za srednju Evropu i Balkanski poluotok.

- Pad temperature zraka prodiranjem svježije zračne mase sa sjeverozapada očekujemo u nedjelju, kada se prognozira povratak temperatura zraka primjerenim junu. Najtopliji dan u sedmici prognoziramo za četvrtak te pogotovo petak, kada će jutarnje temperature zraka biti od 19 do 25, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 35 do 39 stepeni, lokalno na sjeveru i jugu zemlje brojka može prijeći 40 stepeni - naveo je Sladić.

Moguć grad

Ipak, dodaje, kako to priliči prodiranju hladnijeg zraka poslije velikih vrućina, očekuju se lokalno jače grmljavinske nepogode praćene gradom.

- Naglasak u nepogodama na lokalno, ne posvuda. Ali, u globalu, lakše ćemo disati od nedjelje - naveo je Sladić.

Toplotna kupola

Glavni uzrok nadolazećeg toplotnog vala je stabilan atmosferski obrazac poznat kao toplotna kupola. Kada se uspostavi dugotrajno stabilno vrijeme, ovaj fenomen pojačava toplotne valove. Toplotna kupola djeluje poput poklopca na loncu. Ona zahvata znatno topliju zračnu masu i pritišće je prema tlu. Zračna masa se pritom značajno zagrijava kako dolazi do najnižih nadmorskih visina.

PRVI

značajniji toplotni val meteorološkog ljeta 2024. razvit će se od utorka do subote, noseći toplu zračnu masu na veliki dio evropskog kontinenta.