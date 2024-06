Tomo brani Dinastiju: Cvitanušić zbog Jasmine Izetbegović objavio rat medijima

Mediji su ovu vijest prenijeli kao servisnu informaciju, čak i ne ulazeći dublje u uzroke i razloge koji su dovele do nesreće koju osoba u pripravnom psiho-fizičkom stanju teško da može izvesti na taj način.

Inače, punoljetna osoba koja učestvuje u incidentima, prekršajnim ili krivičnim djelima ni na koji način nije zaštićena od objave njenog identiteta, kada mediji procijene da je to u javnom interesu.

Čime se zapravo bavi

Ipak, zbog činjenice da su mediji prenijeli tek puku vijest da je Izetbegović mlađa skrivila nesreću, bez ikakvih dodatnih komentara i zaključaka, veoma ljut je bio Tomislav Cvitanušić.

- Jutros su mediji u Bosni i Hercegovini objavili da je mlada žena, stavljajući njenu fotografiju i ime, udarila u dva parkirana automobila. To se svakome može dogoditi i to ne bi bila vijest da navedena nije kćerka predsjednika jedne političke partije. To nije nikako u redu i moramo se boriti protiv takvih vijesti i takvog medijskog prostora. Koje god političke stavove imali moramo dići glas protiv ovakvih vijesti koje samo izazivaju govor mržnje - naružio je medije Cvitanušić.

Cvitanušić je inače… Pa, teško je reći čime se tačno bavi taj čovjek. Poznato je samo da promoviše "zdrav način života“, trči po gradu, penje se po planinama, ne puši i za to iz nekog razloga dobija na desetine hiljada konvertibilnih maraka od različitih sponzora. Za to vrijeme se mladi sportisti u BiH, koji za razliku od Cvitanušića se takmiče na vrhunskom nivou i ostvaruju rezultate, muče s finansiranjem vlastitih treninga i putovanja na takmičenja, a o nekim zaradama je izlišno i govoriti.

No, osim što je Cvitanušić hodajuća reklama nejasnog zanimanja i funkcije u društvu, sada je i moralna vertikala koja bi određuje šta bi mediji smjeli objavljivati i šta ne.

Ipak, prema informacijama "Avaza", razlog Cvitanušićeve potrebe da se oglašava i staje u zaštitu Izetbegović mlađe usput, kinjeći medije, je mnogo prizemnije prirode - naime, Cvitanušić je dobar poznanik Jasmine Izetbegović.

No, s te strane valjalo bi ga informisati da je "mlada žena" sama od sebe načinila javnu ličnost pristajući da, između ostalog, od vlastitog vjenčanja napravi feudalnu paradu kiča na najvišem nivou s blokiranim gradom i Erdoanom kao kumom te da je vjenča reis lično.

Privatni nestašluci Izetbegović mlađe

Nije mrsko "kćerki predsjednika partije“ ni sa svojim privatnim biznisom poslovati sa državnim kompanijama koje su tada bile pod kontrolom kadrova SDA, o čemu je "Avaz“ svojevremeno izvještavao, prihvatati direktorske pozicije sumnjivih hotela sa sumnjivim vlasnicima, kao ni imati učešća u kadroviranju unutar sarajevske SDA.

A to je samo vrh ledenog brijega koji se ticao javnih angažmana Izetbegović mlađe.

Za razliku SDA-ove duboke države i propagandne mašinerije koja se nikada nije libila svojim neistomišljenicima razvlačiti porodice i plasirati o njima najgore gadosti i laži, što je granica koju ne prelazi čak ni mafija, mediji se, ipak se držeći nekih standarda pristojnosti, do sada nisu bavili onim brojnim i poznatim "privatnim“ nestašlucima Izetbegović mlađe – od kafanskih izgreda pod utjecajem različitih opijata do prijetnji "osmicama“ koje je upućivala različitim ljudima.

No, šta to briga moralnu vertikalu poput Cvitanušiću. Njemu je ionako u konačnici jedino bitno da isporuči fakturu.

Informacija da je sin, kćerka ili žena neke javne ličnosti imala saobraćajnu nesreću je vijest u svakoj državi na svijetu. Ma koliko Cvitanušića pogađalo što mu jaranice završavaju u crnoj hronici. Možda bi bilo bolje da na njih pokuša utjecati da počnu voditi zdrav život.