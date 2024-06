Mesihović: Konačno riješen problem nepriznavanja diploma studenata UNSA u inostranstvu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Adna Mesihović, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA), potpisala je “Rješenja o privremenoj akreditaciji i akreditaciji studijskih programa Univerziteta u Sarajevu (UNSA)”.

Nepriznavanja diploma

Ova odluka označava kraj dugogodišnjeg problema nepriznavanja diploma studenata UNSA u inostranstvu, posebno onih koji su diplomirali u periodu od 2007. do 2014. godine.

Vlada Kantona Sarajevo je, na inicijativu ministrice Mesihović, donijela važan zaključak kojim je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS zaduženo da donese Rješenje o privremenoj akreditaciji UNSA za period od 15. augusta 2007. do 15. augusta 2011. godine, kao i Rješenje o akreditaciji UNSA za period od 16. augusta 2011. do 18. septembra 2014. godine, odnosno do dana izdavanja prve institucionalne akreditacije UNSA.

Potpisivanjem ovih rješenja okončava se dugogodišnji problem akreditacije studijskih programa UNSA koji datira još od 2009. godine, kada je Univerzitet podnio zahtjev za samu akreditaciju.

Ministrica Mesihović je istakla da je od trenutka preuzimanja mandata imala mnogo upita studenata vezanih za ovaj izazov, te da je Vlada KS zajedno s Ministarstvom isti stavila kao prioritet za rješavanje.

Rješenja o privremenoj akreditaciji i akreditaciji studijskih programa

- Iznimno sam ponosna što smo potpisali Rješenja o privremenoj akreditaciji i akreditaciji studijskih programa Univerziteta u Sarajevu. Ovaj čin predstavlja ne samo rješenje dugogodišnjeg problema nepriznavanja diploma studenata UNSA u inostranstvu, već je i pokazatelj naše predanosti zaštiti prava studenata i diplomaca. Svi studenti zaslužuju priznanje za svoj trud i zalaganje, te smo radili neumorno kako bismo osigurali da njihove diplome budu priznate širom svijeta. Ovo je samo početak našeg puta ka unapređenju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo - naglasila je ministrica Mesihović.

Ovim činom Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, u partnerstvu s Vladom Kantona Sarajevo, pokazuje svoju posvećenost zaštiti prava studenata i diplomaca, kao i unapređenju visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

U periodu od 2007. do 2014. godine, izdata je ukupno 18.001 diploma za prvi ciklus studija i 5.791 diploma za drugi ciklus studija. Ovim rješenjem zaštićena su prava svih studenata koji su stekli diplome u navedenom periodu, što predstavlja značajan korak u interesu javnosti, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.