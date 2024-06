U BiH danas sunčano: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Razvojem oblačnosti, u planisnkim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu zemlje do 24,a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, na jugu zemlje do 40 stepeni.

U subotu veći dio dana pretežno sunčano vrijeme. Usljed razvoja oblačnosti u poslijepodnevnim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 26,a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni.

U nedjelju sunčano vrijeme vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 35 stepeni.