Osjetno niže temperature u BiH, u narednim danima nove promjene

U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 34 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26 stepeni.

Trodnevna prognoza

U utorak 25.6.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne vjetar južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 32°C.

U srijedu 26.6.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31°C.

U četvrtak 27.6.2024. preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32°C.

Biometeorološka prognoza

Osjetno niže temperature će uvjetovati povoljne biometeorološke prilike. Relativno nestabilna atmosfera može hroničnim bolesnicima uzrokovati tegobe s postojećim bolestima. Savjetuje se boravak na otvorenom u manje toplom i vedrom dijelu dana. Preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja.