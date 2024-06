Očekuje se velika borba SDP-a i SDA u Maglaju: Mahmutagiću prepreka 20 godina mlađi Suljaković

U oktobru se održavaju lokalni izbori širom države, a posebno će biti interesantna situacija u Maglaju.

Treći mandat će pokušati osvojiti SDP-ov kandidat Mirsad Mahmutagić, dok će za protukandidata imati aktuelnog vijećnika u Općinskom vijeću Maida Suljakovića (SDA). Preostale stranke će se boriti za mjesto u Općinskom vijeću Maglaja.

Inače, Mahmutagić ima 54 godine, a po struci je magistar elektrotehničkih nauka. Radio je u Tvornici „Natron“ d.d. Maglaj, bio je uposlenik „Elektroprivrede“, a prije načelničkih mandata bio je i u Općinskom vijeću Maglaj. On obnaša i funkciju predsjednika SDP-a ZDK.

Pokrenut opoziv

Suljaković je 20 godina mlađi od Mahmutagića, a po struci je magistar prehrambenih tehnologija. Radio je kao savjetnik za projekte ruralnog razvoja u Tešnju, a trenutno je tehnički menadžer Agencije za razvoj Općine Tešanj. On je izronio kao kandidat nakon brojnih turbulencija koje su pogađale SDA u Maglaju poslije odlaska u opoziciju.

SDP je u posljednjih nekoliko godina najjača stranka u Maglaju, što je svakako dobra polazna tačka za Mahmutagića, no ono što mu predstavlja problem je smanjenje koalicionog kapaciteta u posljednjem mandatu. Brojni partneri su mu zamjerili odnos prema njima, pa su i napustili vladajuću većinu, a isto se desilo i s nekim vijećnicima SDP-a. Zbog toga je pokrenut bio i opoziv, no neki vijećnici su se u posljednji tren predomislili.

Mahmutagiću teret predstavlja i potvrđena optužnica za nesavjestan rad u službi, no prednost je svakako to što kao vladajuća stranka može koristiti općinske resurse.

Suljakoviću je prednost to što se razumije u menadžerisanje, nema nikakvih afera iza sebe, no u isto vrijeme problem mu može predstavljati manjak iskustva i mogućnost kontrolisanja procesa s obzirom na to da nije riječ o osobi koja upravlja Strankom demokratske akcije u Maglaju.

Nove stranke

Kad je riječ o ostalim strankama koje su imale mandat u Vijeću, izvjesno je da će DF izaći na ove izbore, kao i HDZ BiH. HDZ BiH je uvijek imao zagarantovanih između 4,5 i 5,5 posto glasova hrvatskog biračkog tijela, no sada će prvi put imati konkurenciju u HDS-u, stranci koju su napravili bivši članovi HDZ-a u ZDK. Tako postoji mogućnost i da se u raspodjeli glasova desi da niti jedna stranka s hrvatskim predznakom ne bude parlamentarna.

Od stranaka koje nisu ranije izlazile na izbore u Maglaju, a u međuvremenu su formirale odbore, poznato je da će na izbore izaći i BHI-KF (stranka Fuada Kasumovića), Snaga naroda (stranka Rame Isaka) i Naprijed (stranka Šemsudina Mehmedovića).

Naprijed je krenuo ambiciozno u ovoj općini, pa su na svoju stranu privukli i neke aktuelne i bivše vijećnike, no, prema informacijama "Avaza“, većina ih je vrlo brzo odustala od angažmana u ovoj stranci.