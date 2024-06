Fejzić za "Avaz": Zaledio sam funkciju predsjednika Upravnog odbora Memorijalnog centra

Hamdija Fejzić je potvrdio za portal "Avaza" da je zaledio funkciju predsjednika Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica.

On je potvrdio za naš portal da ne želi koristiti nikakvu infrastrukturu kao načelnički kandidat.

- Iz Memorijalnog centra ne bi trebao niko bilo šta da koristi kako bi dobio eventualnu političku korist. To sam prepustio zamjenici da ona sada vodi, ona je izabrana kada i ja, a ja ću ostati član Upravnog odbora. Ovo sam odlučio uraditi s obzirom da sam jedini kandidat, mislio sam to uraditi mjesec pred izbore kada počne predizborna šutnja, ali potrebno je to prije uraditi radi Memorijalnog centra - istakao je Fejzić za "Avaz".

Dodaje da i kada bi negdje nastupao u ime Memorijalnog centra to bi se moglo protumačiti kao predizborna kampanja.

- Memorijalni centar je za nas nešto sveto i ne treba koristiti njegove resurse - zaključio je Fejzić.