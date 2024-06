Turski Pegasus stiže u Tuzlu: Od avgusta letovi za Istanbul

Turski Pegasus kreće od 3. avgusta s jednim sedmičnim letom za Tuzlu, i to subotom, sa slijetanjem u Tuzlu u 7.55 sati i polijetanjem za Istanbul u 8.50 sati. Ovako će letjeti do kraja ljetnog reda letenja, a intenzivno se pregovara o nastavku operacija zimi i povećanju frekvencija.

Kupovina karata

Letovi bi trebali biti u sistemu u narednih nekoliko dana, kada će putnici moći kupiti karte i informirati se o cijenama, ali i ostalim detaljima.

Osim toga, Wizz Air je najavio da će tokom septembra povećati broj letova za Tuzlu iz Memingema s tri na pet letova. Iako je ovo ranije bilo objavljeno samo za avgust, sada će tako letjeti do 26. oktobra. Nakon toga, ove zime će biti tri sedmična leta.

Kompanija od 3. septembra dodaje treći let za Bazel, kako će letjeti do kraja oktobra, nakon čega će ponovo imati dva sedmična leta. No, kompanija od 4. septembra povećava liniju za Dortmund s tri na četiri leta, kako će letjeti i iduće zime.

Sve po planu

Wizz Air tokom jula ima samo osam sedmičnih letova za Tuzlu. No, u avgustu broj letova povećava na 10, a od septembra povećava na 12 letova sedmično.

S Pegasusom to znači 13 letova sedmično, a kada se ukalkuliraju i letovi Tailwinda i Freebirda za Antaliju, to je 17 sedmičnih letova. Iduće zime Wizz Air će imati devet sedmičnih letova, kako je i prvobitno planirano.