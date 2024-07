Stevandić: "Šmit i Ustavni sud su u šah-mat poziciji"

Predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić odgovorio je visokom predstavniku u BiH nakon što je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) kazao da je usvojeni Nacrt zakona na sjednici NSRS imao za cilj implementaciju deklaracaije tzv. "svesrpskog sabora".

- Vraćanje u upotrebu himne "Bože pravde" i grba Nemanjića niko neće moći osporiti, dokument je pravno izbalansiran i ne vrijeđa nikoga. Kristijan Šmit i Ustavni sud BiH su u šah-mat poziciji. Nemanjićko naslijeđe je bar 300 godina starije od Osmanskog nasljeđa i nema nikakve probleme ni sa Hrvatima ni Bošnjacima. Krajnje je neznanje problematizovati tu vrstu priče - kazao je Stevandić, pa dodao:

- Diplomatski skandal i sramota da bilo ko imputira ili naređuje Ustavnom sudu kako će odlučivati, to je dokaz diplomatskog kolapsa međunarodnog prava u BiH i njihova sramota. Pravo je čudo da ljudi koji bi trebalo da poznaju diplomatiju to sebi dozvole. O tome će odlučiti institucije RS, o tome će odlučiti klubovi i ako klub Bošnjaka stavi veto, mi ćemo sačekati odluku Ustavnog suda RS. To je pažljivo izbalansiran dokument, ne vrijeđa nikoga i opominje "građanina" Šmita da se ne miješa u poslove Parlamenata i Ustavnog suda jer on o tome ne odlučuje ni kao građanin, a pogotovo ne kao "nelegalni" visoki predstavnik - izjavio je Nenad Stevandić.



Podsjećamo, poslanici su dvotrećinskom većinom izglasali Nacrt zakona o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne, a prema njemu se u već postojeći zakon dodaje novi član, koji glasi:

- Da se zajedno sa isticanjem zastave i amblema Republike Srpske i izvođenjem himne RS mogu isticati zastave i grbovi i izvoditi himne stranih država sa kojima RS ima potpisan Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa, odnosno država sa kojima pojedini ili svi konstitutivni narodi ili ostali ili građani u RS imaju zajedničko istorijsko, kulturološko i tradicionalno nasljeđe.