CIK sutra donosi odluku o održavanju izbora

Nakon stravične situacije s poplavama i klizištima koji su pogodili BiH održana je sjednica CIK-a BiH na kojoj je razmatrano održavanje lokalnih izbora.



Odlučeno je da će CIK sutra donijeti odluku o održavanju izbora o poplavljenim područjima na osnovu informacija relevantnih institucija.

Alarmantna situacija

Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić je tokom rasprave rekla da je u nekoliko općina i gradova situacija alarmantna te da su bili u kontaktu s OIK-om. Dodala je da je najkritičnija situacija u Jablanici, ali su problemi i u Konjicu.

Navela je da su optimistične poruke se slale u Kreševu, ali problemi postoje i na dva mjesta u Mostaru, Prozor-Rami, ali je kazala da se mora voditi računa kako da se dođe do biračkih mjesta i kako dostaviti birački materijal.

Rekla je da prijeti odgađanje izbora u nekim biračkim mjestima te da je potrebno donijeti zaključke. Dodala je da sutra do podne se moraju donijeti odluke o odgađanju izbora.

Članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina je kazala da su ih potresle informacije o smrtnim slučajevima. Ona je istakla da nije samo sigurnost biračkog materijala i dostupnost biračkog mjesta bitna, jer ljudi izvlače vodu iz kuća i da to utiče na izborni proces.

Stalna komunikacija

Suad Arnautović je naglasio da će biti u stalnom zasjedanju i komunikaciji te da se samo na taj način može dobiti stvarna slika. On je tražio da predsjednica CIK-a obavi razgovore s predsjedavajućom Vijeća ministara i entitetskim premijerima.

Generalni sekretar CIK-a je kazao da se pripreme dopisi prema OIK-u pogođenih područja, te dopisi relevantnim institucijama da dostave sve relevantne informacije koje bi mogle utjecati na našu odluku. Redovno ćemo obavještavati javnost o svim događajima, a sutra se treba donijeti odluku, naglasio je generalni sekretar.

Željko Bakalar je kazao da je već sada jasno da se u nekim izbornim jedinicama neće moći održati izbori, ali je pitanje da li će se moći održati u drugim krajevima koji nisu pogođeni poplavama.

Podsjećamo, prema posljednjim informacijama u poplavama je život izgubilo najmanje 14 osoba.