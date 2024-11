Pretežno sunčano širom BiH, temperature i do 24 stepena

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U prvom dijelu dana u Bosni je povremeno i ponegdje moguća slaba rosulja. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 19 do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a dnevna oko 14 stepeni.

Trodnevna prognoza

U ponedjeljak 04.11.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena.

U utorak 05.11.2024., sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena.

U srijedu 06.11.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed dužeg zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Potom, sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji, prikladno za boravak na otvorenom.