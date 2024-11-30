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PRVA FAZA

U Jablanici danas kreće sanacija pruge

Prvo će se izvršiti čišćenje i priprema lokacije, kao i sanacioni radovi, a nakon dobivanja odobrenja konačna rekonstrukcija pruge

Avaz

N. H.

30.11.2024

Na području Jablanice danas počinje sanacija i rekonstrukcija željezničke infrastrukture, čišćenjem lokacija na kojima je u nedavnim poplavama oštećena željeznička pruga.

Mirza Hadžibegić, vršilac dužnosti predsjednika uprave "Željeznica FBiH", podsjetio je da je krajem prošle sedmice stiglo pismo kompanije "Cengiz" o namjeri doniranja radova na čišćenju, sanaciji i rekonstrukciji željezničke pruge, kao i na obezbjeđivanju projektne dokumentacije kao osnove za izvođenej radova. 

Na sastanku ministra saobraćaja i komunikacija Federacije FBiH Andrijane Katić sa novoimenovanom upravom preduzeća "Željeznice FBiH" u Mostaru, istaknuto je da je Ministarstvo na zahtjev izvođača donijelo rješenje o privremenom regulisanju saobraćanja na ovoj lokaciji. 

U prvoj fazi će se izvršiti čišćenje i priprema lokacije, kao i sanacioni radovi, a nakon dobivanja odobrenja konačna rekonstrukcija pruge.

# JABLANICA
# ŽELJEZNIČKA PRUGA
# PRUGA
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