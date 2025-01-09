Nakon borbe s multipla sklerozom preminuo Damir Salkić

Damir Salkić preminuo je nakon borbe s multipla sklerozom, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Jasna Kovo.

- Nakon dugog i teškog iskušenja bolešću, sinoć nas je napustila duša najborbenijeg i najljepšeg plavookog dječaka Damir Salkić. Bio si uistinu oličenje volje za životom, ljubavi, iskrenosti, prijateljstva. Hvala ti što si nam pokazao kako živjeti neustrašivo svaki dan, svaki sat, svaki minut, svaki sekund, do posljednjeg daha – napisala je u opisu objave na Facebooku, uz zahvalu svima onima koji su bili uz njih.

Također, zahvalila se i medicinskim uposlenicima Klinike za anesteziju i reanimaciju.

- A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet moj - objavila je.