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POTVRDILA SUPRUGA

Nakon borbe s multipla sklerozom preminuo Damir Salkić

Hvala ti što si nam pokazao kako živjeti neustrašivo svaki dan, svaki sat, svaki minut, svaki sekund, do posljednjeg daha, napisala je Kovo

Damir Salkić. Facebook

A. O.

9.1.2025

Damir Salkić preminuo je nakon borbe s multipla sklerozom, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Jasna Kovo.

- Nakon dugog i teškog iskušenja bolešću, sinoć nas je napustila duša najborbenijeg i najljepšeg plavookog dječaka Damir Salkić. Bio si uistinu oličenje volje za životom, ljubavi, iskrenosti, prijateljstva. Hvala ti što si nam pokazao kako živjeti neustrašivo svaki dan, svaki sat, svaki minut, svaki sekund, do posljednjeg daha – napisala je u opisu objave na Facebooku, uz zahvalu svima onima koji su bili uz njih.

Također, zahvalila se i medicinskim uposlenicima Klinike za anesteziju i reanimaciju.

- A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet moj - objavila je.

Salkić je 2023. u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) otvorio izložbu pod nazivom "Moj put" koja se sastojala od fotografija nastalih 2013. godine koje ilustriraju jedan dan u pokretu - od kuće do škole - jednog od najpoznatijih bosanskohercegovačkih komičara Jasmina Džemidžića, koji je preminuo 2020.

Izložba je ujedno predstavljala i Salkićevu refleksiju na vlastitu borbu sa svakodnevnim preprekama u sistemu i zajednici.

Salkić će biti upamćen kao osoba koja je nastojala podići svijest o problemima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom.

# MULTIPLA SKLEROZA
# DAMIR SALKIĆ
# JASNA KOVO
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